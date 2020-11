Société Incendie Maïdo: Le point sur la réouverture des routes forestières, des sentiers et des pistes VTT

L'Office national des forêts annonce la réouverture d'un certain nombre de routes forestières et de sentiers sur le Maïdo. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 13:44 | Lu 988 fois

L’arrêté préfectoral de ce 23 novembre 2020 valide la réouverture d’un certain nombre de sentiers sur le Maïdo.



Cette réouverture s’appuie sur une ligne composée, à l’Est, de la route forestière des Tamarins, de la piste forestière Omega et du sentier Cambourg, et au Sud sur les sentiers de Piton Rouge et Petit Bénare-Grand Bénare, tous ces itinéraires cités étant rouverts.



L’ouverture concerne les itinéraires suivants :



o Sentier Vaudeville

o Sentier du Piton Rouge et de la caverne du Roi Phaonce

o Sentier entre le Grand Bénare et le Petit Bénare

o Sentier de la Tamarinaie

o Sentier des Tamarins

o Sentier des Ouvriers

o Sentier de Grande Terre

o Sentier du Gol

o Sentier du Petit Bénare

o Les pistes VTT n°1 (partie basse sous la piste Omega), 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 18



La fermeture est maintenue sur les itinéraires suivants :



o Sentier entre le Maïdo et Roche Plate par le TiCol et La Brêche

o Sentier entre Ilet Alcide et le Maïdo, par le rempart de Mafate

o Sentier du Grand Bord, entre le Maïdo et le Grand Bénare

o Sentier de la Glacière, par l’observatoire de l’atmosphère

o Sentier gîte des Tamarins-La Glacière-Grand Bénare

o Sentier entre La Glacière et Piton Rouge

o Les pistes VTT n°1 (partie amont jusqu’à la piste Oméga), 4, 5, 6, et 9



Une carte accompagne cet arrêté pour bien visualiser cette nouvelle situation :

Enfin, la décision n°09-2020 du Directeur Régional de l’ONF, diffusée hier, prononce la réouverture au public des routes forestières des Tamarins et de Timour : seule la partie terminale de la route forestière du Maïdo (RF 8), entre la croisée de la RF des Tamarins et son terminus au sommet du Maïdo, reste fermée à la circulation, afin de permettre la poursuite de l’extinction de l’incendie, maîtrisé mais non éteint.





Publicité Publicité