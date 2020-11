Société Incendie : La circulation sur les routes forestières du Maïdo interdite

Suite à l'incendie en cours sur le massif du Maïdo, la circulation sur les routes forestières du Maïdo, des Tamarins et de Timour sont interdites, indique l'ONF dans un communiqué. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 14:48

En raison de l’incendie en cours sur le massif du Maïdo, la circulation sur les routes forestières de Timour dans sa totalité (RF 7), des Tamarins dans sa totalité (RF 9) et du Maïdo pour sa portion entre le croisement avec la RF des Tamarins et son terminus du Maïdo (RF8), est interdite à tous les véhicules jusqu’à nouvel ordre.



Seuls les véhicules de secours et des divers services intervenant dans la lutte contre cet incendie (SDIS, ONF, Gendarmerie, Parc National, etc…) sont autorisés à emprunter ces voies.





