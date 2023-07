A la Une . Incendie : Dégâts minimes au Cubarista à la Technopole

Le restaurant-bar Le Cubarista à la Technopole de Saint-Denis a été la proie des flammes sur une partie de sa devanture ce dimanche soir. Les dégâts sont superficiels et ne remettent pas en question l'accueil des clients dans les prochains jours. L'équipe de l'établissement fait le point : Par LG - Publié le Dimanche 2 Juillet 2023 à 22:22

Chers clients et partenaires,



Nous souhaitons vous informer que le restaurant le Cubarista à Saint-Denis a été touché par un incident malheureux ce soir. Cependant, nous tenons à vous rassurer en vous annonçant qu’aucune fermeture n’est à prévoir, car les dégâts sont minimes. Nous sommes soulagés de constater que cet événement a été plus effrayant que réellement dommageable, et nous sommes ravis de vous annoncer que notre restaurant rouvrira normalement dès mardi midi.



L’incident survenu ce soir a été rapidement maîtrisé grâce à l’intervention prompte et efficace des pompiers. Les dégâts sont limités et ne mettent en aucun cas en danger la sécurité de nos clients ou la qualité de notre établissement. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers les services d’urgence pour leur professionnalisme et leur assistance précieuse.



L’équipe du Cubarista a travaillé diligemment pour remettre en état les espaces touchés afin de garantir une réouverture sans accroc. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et votre confort lors de votre prochaine visite. Nous sommes impatients de vous accueillir dès mardi midi et de vous offrir une expérience culinaire exceptionnelle.



Pour toute réservation ou demande d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter notre équipe.



Nous tenons à remercier chaleureusement notre clientèle fidèle pour son soutien inébranlable sur les réseaux sociaux. Votre confiance en notre établissement nous honore et nous motive à continuer à vous offrir des moments mémorables au Cubarista.



L’équipe du Cubarista est impatiente de vous accueillir dès mardi midi. Venez nous rejoindre pour savourer nos délicieux plats et boissons, préparés avec passion et servis dans un cadre accueillant et convivial.



Cordialement,



L’équipe du Cubarista