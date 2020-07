A la Une . Incarcéré à La Réunion pour viol et condamné pour une série d'agressions sexuelles dans la Vienne

Un Réunionnais d’une trentaine d’années a hier été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne pour une série d’agressions sexuelles. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 09:58 | Lu 194 fois

Le prévenu déjà incarcéré à La Réunion depuis 2017 pour le viol d’un mineur a, hier, assisté à son procès par visioconférence. Alors qu’il s’était installé dans la Vienne avec sa compagne, l’homme a abusé de cinq victimes toutes mineures, les fils de son ex-compagne et deux jeunes filles, relate La Nouvelle République. Les faits datent de 2003 à 2009.



Le trentenaire a reconnu une partie des faits et son conseil a plaidé des relations sexuelles bien trop précoces avec une femme âgée de 29 ans durant son enfance. Le prévenu en avait 11.



Il a finalement été condamné à 5 ans de prison qui viennent s’ajouter à une peine de 12 ans qu’il purge actuellement.





