Inayah Angalama, une championne en or

Inayah ANGALAMA a débuté les sports de combat à l’âge de 5 ans avec l’association Omnisport de Saint-Gilles (AOSG). Elle pratique le K-1, le kick boxing, le full contact, le muay-thaï et le karaté full contact. L’année dernière, elle a décroché le titre de championne de La Réunion dans la discipline Savate boxe française. Cette année elle rempile et se hisse sur la première marche du podium en kick boxing. Lors de son séjour en métropole, elle a reçu un trophée et a été sélectionnée dans la team jeune Réunion. Avec une première victoire qu’ils ont remporté face à Mayotte ! labellisée Ville active et sportive, Saint-Paul est résolument terre des talents et des créativités et fière de cette championne !