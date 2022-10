Revenir à la Rubrique CIREST Inauguration panneaux d'informations de la SREPEN, Rivière des Marsouins, Saint-Benoît En partenariat avec la CIREST et la Ville de Saint-Benoît, les 10 panneaux d’information du projet RIVES piloté par la SREPEN seront inaugurés le vendredi 28 octobre 2022, à partir de 9h, sur la rive gauche de la rivière des Marsouins.

Le programme R.I.V.E.S signifie richesses et valorisation de l’eau avec les scolaires. Il est financé par l'Etat au titre du contrat de convergence et de transformation 2019-2022, ainsi que par la CIREST et la Mairie de Saint-Benoît.



Des élèves d’une classe de CM2 de l’école élémentaire publique des Girofles de Saint-Benoît seront donc également présents. C’est l’occasion pour eux de découvrir en site naturel le travail mené, depuis novembre 2021, par leurs prédécesseurs. Ces derniers ont réalisé des interviews pour chacun des panneaux.



Ces moments de rencontre sont à partager en scannant le QR code apposé sur chaque panneau. Une déambulation, au fil de l’eau, et de ces dix panneaux pour appréhender la faune et la flore de la rivière des Marsouins, ses trésors cachés ou encore ses traditions de pêche.



Rendez-vous dans deux 2 jours, ce vendredi 28 octobre, à partir de 9h au niveau de la berge de la rive gauche de la rivière des Marsouins (marché couvert – IRTS).





