Inauguration du skate-park de la Saline

C’est naturellement, en considérant la passion et la joie qui animent une jeunesse désireuse de challenge et de liberté, que le nom d’Elio Canestri a été donné à l’équipement sportif de la Saline-les-Bains.



« Jeune espoir du surf local, le petit Elio nous a quittés trop tôt avec des rêves plein la tête. Aujourd’hui, c’est sa mémoire que nous honorons et un message de courage et de persévérance dans la pratique de votre sport que nous lançons à tous les jeunes réunionnais », déclare le maire, Joseph Sinimalé dans son discours aux cotés des membres de la famille Canestri, ce dimanche 16 décembre 2018 lors de l’inauguration de la structure.



Giovanni, le père d’Élio, ému par cet instant solennel, a lui aussi prononcé quelques mots lors de l’inauguration: « Bien sûr ce moment fait ressurgir les bons souvenirs comme les plus douloureux mais une chose est sûre, nous continuerons coûte que coûte nos efforts pour la reconquête de l’espace maritime afin que le surf réunionnais continue de rayonner sur l’île et à travers le monde ».



Les élus du conseil municipal de Saint-Paul, Thierry Martineau, Patrick Florès et Patricia Locame ont eux aussi tenu à être présents ce dimanche. « Ce skate-park tant attendu par la jeune population de la zone ouest, vient compléter l’offre d’infrastructure sportive à Saint-Paul », annonce l’élu délégué aux sports, Thierry Martineau.



Une extension de la surface, dédiée aux pratiquants confirmés, est également à l’étude. Skate-board, trottinette ou vélo, tous les amoureux de « ollie » de « switch » ou encore de « backflip » pourront s’en donner à cœur joie pendant les vacances qui arrivent à grands pas.