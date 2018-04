A la Une ... Inauguration du premier système photovoltaïque à Marla Alors que les autres cirques peuvent être alimentés électriquement comme dans les bas, Mafate est, quant à lui, à part. Le Sidélec a inauguré ce vendredi à Marla le premier système photovoltaïque à Mafate.

Marla compte une vingtaine de logements dits demandeurs d’électricité. Cela comprend aussi bien des habitations, des gîtes, que des commerces. Ce vendredi 6 avril, près de la moitié de ces demandeurs ont pu bénéficier de cette installation. L’inauguration a eu lieu en présence du Sidélec ainsi que de nombreux maires, du Département ou encore de la Région.



La préparation en amont a été longue mais il n'a fallu que quelques mois pour construire et mettre en place le système. L’autre moitié devrait être installée d’ici l’année prochaine. A terme, d’ici 2020, le but est que la totalité du cirque de Mafate soit alimenté par ce système photovoltaïque, soit environ 300 logements demandeurs. Ce qui correspond à un budget total d'environ 16 millions d'euros. Le Département participe à hauteur de 10% à cet investissement, qui selon Cyrille Melchior est "indispensable pour les familles".



Auparavant les habitants du cirque souhaitant être alimentés avaient du se procurer par leurs propres moyens des panneaux photovoltaïques. Un coût très élevé, d’autant plus lorsqu’on sait que la moindre réparation était donc de leurs poches. Désormais le système mis en place par le Sidélec est exploité par EDF. Le but est que les Mafatais puissent bénéficier au maximum d’un service public comme dans les bas. Les habitants paieront donc sous le principe d’une facture comme les autres utilisateurs. Si réparation il doit y avoir, désormais c'est le Sidélec qui prend en charge.

"Le but est de faire de Mafate un village solaire", a déclaré le président du Sidélec. En installant ce système photovoltaïque, le Sidélec tend à ce que Marla soit un exemple pour les autres îlets de Mafate et ainsi Mafate pour La Réunion de manière générale. Ici tout est 100% solaire. Le plus important est donc de savoir maîtriser cette énergie. C'est pourquoi, au-delà de Mafate qui n'a pas le choix, le but est d'étendre ce mode d'électrisation à La Réunion de manière plus globale.



Par cette installation photovoltaïque, le Sidélec tend à éliminer le maximum de groupes électrogènes. En effet, les gîtes notamment, qui représentent un tiers des demandeurs d'électricité à Mafate, utilisaient un ou plusieurs groupes électrogènes. Cela leur permettait d'être très largement alimenté pour pouvoir réaliser leurs tâches quotidiennes et professionnelles. Cependant ces groupes électrogènes sont extrêmement nuisibles pour l'environnement.



Certains Mafatais ont tout de même refusé que ce nouveau système photovoltaïque soit installé chez eux. Pour la plupart, ces personnes, âgées, n'ont jamais connu la vie avec l'électricité et ne voient pas l'intérêt de payer pour accéder aujourd'hui à ce mode de vie qui n'est pas le leur. Charline Bakowski Lu 1228 fois





