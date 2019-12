Société Inauguration du premier parcours thématique "le chemin des tortues" La Réunion des Musées Régionaux met en place le premier parcours thématique dédié aux tortues. Le "Chemin des tortues" emmène le visiteur à la découverte des tortues marines (avec Kelonia) et à celle des tortues de terre avec le Jardin des tortues (aux Avirons).





Le Chemin des tortues permet de découvrir ces animaux emblématiques et mystérieux, sur des sites bénéficiant de panoramas exceptionnels :



KÉLONIA

Situé en bordure du lagon de la Pointe des Châteaux cet observatoire associe un parcours muséographique et un pôle scientifique avec un Centre de soins accueillant les tortues marines blessées et malades.



Le JARDIN DES TORTUES

Il bénéficie d’une vue unique sur l’étang-salé et la Plaine du Gol. Le Jardin a ouvert au public le 30 novembre dernier. Alfred et Yanis y partagent leur passion pour les tortues en proposant des visites dans un parc arboré qui accueille plus de 200 tortues de différentes espèces, terrestres et aquatiques (eau douce).

​Une offre tarifaire attractive permet aux visiteurs de l'un des sites, sur présentation de son billet d'entrée de moins de 7 jours, de bénéficier du tarif réduit sur l'autre site.

Pour une présentation du parcours et une visite de sites respectifs, RDV lundi 16 décembre de 9h à 12h.







