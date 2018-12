Inauguration du pôle d’échanges de Bras Panon

En tant que chef de file dans le domaine de l’intermodalité et de la complémentarité des modes de transports, la Région Réunion, en étroite collaboration avec ses partenaires, s’emploie à développer et aménager les Transports en Commun en Site Propre (TCSP). Le Pôle d’Echanges de Bras Panon s’inscrit pleinement dans cette dynamique de développement de ce mode de déplacement et d’offrir une alternative au « tout voiture ».



Après 10 mois de travaux, le Pôle d’Echanges de Bras-Panon situé sur la RN2002 a été mis en service depuis le mois d’août 2018 et inauguré ce jour. En site ouvert, il s’intègre à l’alignement de la voirie existante pour optimiser son emprise et la circulation des différents véhicules. Localisé entre le parking de la foire agricole et le giratoire de la rue des Limites, il s’étend sur un linéaire de 280 m et dessert entre autres : l’église, la gendarmerie, la mairie, la place Michel Debré (place du marché) et les commerces locaux. Il est constitué de 2 quais en site propre, un par sens, espacés d’environ 100m. Les quais ne sont pas dédiés, ils sont tous les deux desservis par l’ensemble des lignes qui passent par le Pôle d’Echanges. L’ensemble des aménagements réalisés répondent par ailleurs aux critères d’accessibilité pour les personnes à mobilités réduites.



Les aménagements comprennent :



-Création d’un pôle d’échanges dans le centre-ville de Bras-Panon pour les réseaux Car Jaune et Estival (130 bus par jour)  Mise en place d’une priorité aux bus par « cédez-le-passage »

-Mise en accessibilité des quais, trottoirs et de l’ensemble des cheminements piétons du site

-Création d’un plateau urbain en face de la mairie pour ralentir la circulation automobile sur la RN2002 et favoriser les piétons

-Réduction de la vitesse de circulation à 30 km/h en traversée du pôle d’échanges

-Mise en valeur paysagère par des plantations et des espaces verts abondants.

D’un point de vue pratique pour les usagers des réseaux Estival et Car Jaune, des boutiques sont situées au niveau du Pôle d’Echanges afin de leur fournir les renseignements et les titres de transports.



Coût total de l’opération : 2,15 millions d’euros (Région : 200 000 €, Europe (FEDER) : 1 400 000 €, Etat (Grenelle) : 163 000 €, CIREST : 383 000 €)