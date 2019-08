<<< RETOUR CASUD

Inauguration du chantier de forage de reconnaissance sur le secteur de Takamaka

En présence de Madame Isabelle GROSSET-PARIS représentante du Président de la CASUD, André THIEN AH KOON, du Maire de Saint-Philippe, Olivier RIVIERE, Vice-président de la CASUD, Madame Audrey SERVAT, Secrétaire Général de la Sous-préfecture de Saint-Pierre (représentante du Sous-préfet) et des élus communautaires.



C’est la deuxième mise en œuvre concrète (après celle de l’inauguration de la pose de la 1ère pierre de l’unité de potabilisation du Tampon la semaine dernière) du 1er Contrat de Progrès de La Réunion, signé à la Préfecture en Juillet dernier entre la CASUD, l’Etat et les collectivités territoriales.



Coût de l’opération : 1 006 475,24 € TTC

Financement CASUD : 810 000€

Subvention de l’Etat pour le reste.





Calendrier



Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois à compter d’Août 2019

- Août 2019 : préparation de la parcelle et inauguration du chantier

- Septembre 2019 : approvisionnement du chantier

- Octobre – Novembre 2019 : installation de la foreuse et travaux de forage

- Février 2019 : réalisation des essais de pompage et détermination de la capacité

d’exploitation

L’alimentation en eau potable de la commune de Saint Philippe se fait historiquement au travers des ressources suivantes :

- Le forage de Basse Vallée, situé au Sud-Ouest de la commune,

- L’importation depuis la commune de Saint Joseph (en provenance de la galerie Langevin), arrivant au Sud-Ouest de la commune au travers d’une canalisation dite en « adduction distribution » soumise à de fortes contraintes qui engendre des casses fréquentes et des fuites conséquentes.



Pour pallier cette situation, la CASUD a engagé des recherches pour mobiliser une nouvelle ressource sur la partie Nord Est de la commune et ainsi rétablir un équilibre sur le réseau qui permettra :



- D’améliorer le rendement de réseau en réduisant les pertes,

- De sécuriser l’alimentation sur les communes de Saint Philippe en permettant le secours du forage Basse Vallée, et de Saint Joseph en allégeant le besoin en importation.





Présentation du projet



La réalisation d’un forage de reconnaissance est chose rare à ce jour sur le département. Le projet Takamaka se situe de surcroît sur la zone du massif de la Fournaise, dont le fonctionnement hydrogéologique est encore peu connu. Cela place ce projet comme une

opération innovante et pionnière, dont les résultats pourraient contribuer à améliorer l’état de la connaissance scientifique sur le secteur.



Le forage de reconnaissance est situé sur la partie Nord de la commune de Saint-Philippe au lieu-dit Takamaka, à 171 m d’altitude et à 1 km de la côte. Il est situé sur une parcelle faisant partie du domaine départemento-domanial, géré par l’ONF.



Les travaux de forage se feront jusqu’à 222 m de profondeur maximum, en fonction de la localisation de la nappe phréatique.

A l’issue des travaux de forage, des tests de pompage seront réalisés afin d’apprécier les paramètres techniques indispensables à une éventuelle exploitation, notamment pour vérifier que la ressource sera disponible en quantité, qualité et débit suffisants.





Historique



La CASUD a réalisé sur la commune de Saint Philippe des études hydrogéologiques et des prospections pour localiser la présence de l’eau dans le sous-sol de la commune de Saint-Philippe.



Le secteur du Chemin Takamaka est alors identifié comme particulièrement intéressant pour la réalisation du forage de reconnaissance. Le site le plus opportun est finalement retenu, notamment pour les raisons suivantes:



- Impact environnemental limité : le couvert végétal est majoritairement constitué de bois de goyaviers,

- Facilités pour les travaux de forage et de pompage : la géographie de la parcelle facilite le rejet des eaux qui seront pompées lors des tests.





Aménagements prévus



Si les résultats sont concluants, le forage sera exploité ultérieurement pour l’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Philippe, qui ne dispose actuellement que d’une seule ressource propre, le forage de Basse Vallée.



L’équipement du nouveau forage de Takamaka et son intégration dans le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Saint Philippe feront alors l’objet d’une seconde opération, inscrite d’ores et déjà au PPI de la CASUD pour un montant prévisionnel

de 1,2 M€.



Un partenariat avec l’Office de l’eau de la Réunion est prévu afin de réaliser des interventions pédagogiques auprès des écoles du territoire de Saint Philippe. L’objectif est de saisir l’opportunité de la réalisation de ces travaux exceptionnels pour sensibiliser les plus

jeunes au cycle de l’eau et à l’importance de sa préservation.

