Inauguration du Randik : Le Nouveau Bateau de la Réserve Nationale Marine

Le Randik a été conçu pour remplacer l’ancien bateau de la Réserve Nationale Marine, le Poseidon, devenu vétuste et nécessitant d’importants frais d’entretien. Avec ses dimensions de 7,9 mètres de long et 3 mètres de large, ce nouveau bateau peut accueillir jusqu’à 8 à 9 passagers à bord.Ce nouvel atout permettra à la Réserve Nationale Marine d’accomplir diverses missions essentielles. Il sera utilisé pour sensibiliser les usagers du plan d’eau, effectuer des suivis scientifiques en plongée, ainsi que pour assurer des missions de surveillance et de police de jour comme de nuit.Le choix du nom « Randik » pour ce bateau est un clin d’œil à la faune locale. En effet, il s’agit du nom créole du poisson chirurgien bagnard, une espèce fréquemment observée dans le lagon de la Réunion. Le Randik sera également mobilisé lors d’opérations conjointes avec les autres forces de police locales et la DMSOI (Direction de la Mer Sud Océan Indien), ainsi que pendant la saison des baleines, pour renforcer la surveillance du plan d’eau.L’inauguration du Randik s’est faite en présence du préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, de Karine Pothin, directrice de la Réserve Marine de La Réunion, et de NANA-IBRAHIM Salim, élu au TCO en charge de la commission environnement. Cette cérémonie a marqué le début d’une nouvelle ère pour la Réserve Nationale Marine, renforçant ses capacités d’intervention et de préservation de l’environnement marin.