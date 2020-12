Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration du Nouveau Franchissement du Pont de la Rivière des Galets





« C’est un moment important pour la collectivité régionale, l’Ouest et La Réunion. Cet axe permettra aux automobilistes de circuler dans des conditions plus sécurisées et agréables. Il marque également un travail de modernisation du territoire, notamment en ce qui concerne les réseaux routiers et le développement des modes doux et des transports en commun » précise Didier Robert.



Le Nouveau Franchissement de la Rivière des Galets (NFRDG) vient sécuriser la traversée de la rivière en remplacement des 2 ouvrages existants. Il accueillera 3 voies dans chaque sens, complétées par un axe modes doux côté mer de plus de 3 mètres de large pour les piétons et les 2 roues. Ce nouveau pont dimensionné pour résister aux crues majeures de la rivière et aux phénomènes météorologiques les plus intenses, permettra aux usagers de circuler sur des voies adaptées et confortables.



Le NFRDG : un défi technique



Des fondations profondes ont été dimensionnées pour résister aux crues et à l’abaissement du lit de la rivière. Deux tabliers en charpente métallique ont ensuite été posés sur des appuis en béton armé.



Le respect du calendrier et du budget



Le chantier du NFRDG a connu nombre d’aléas :



2017 : les travaux réalisés en continu 24h/24 pendant la semaine (y compris parfois le samedi) ont eu lieu pendant toute l’intersaison cyclonique 2017, ce qui constituait un véritable challenge.



2018 : la saison cyclonique particulièrement intense a emporté l’ensemble des pistes en rivière et a nécessité de reprendre l’ouvrage provisoire de franchissement en rivière et les plateformes de travail pour réaliser les piles de l’ouvrage. Malgré ces aléas et un incendie sur le coffrage du dernier chevêtre pendant la crise des gilets jaunes, les piles ont été terminées à temps pour permettre le lançage des tabliers métalliques.



2019 : il a fallu installer et lancer l’ensemble de la charpente métallique dans un espace très restreint.



2020 : arrêt du chantier pendant plus de deux mois lié à la crise sanitaire.



Les équipes ont mis tout en œuvre pour mener à bien ce projet et respecter les délais impartis ainsi que l’enveloppe budgétaire du marché. Un engagement salué par Didier Robert qui a remis une médaille au nom de la maîtrise d’œuvre et de l’ensemble des entreprises à Thomas Kavaj, chef de service ETN Nord à la Région et Harry PUYLAURENT, chef d’équipe Génie Civil en contrat avec GTOI.



Grâce à cette mobilisation, les usagers pourront transiter par cette nouvelle infrastructure multimodale moderne et sécurisée dès le 23 décembre 2020 à 5h du matin.



Un hommage a également été rendu à Bernard Siriex, ancien président de la FRBTP et Yvan Hoarau, secrétaire général de la CGTR, pour leur engagement pour le développement de l’île dans leur domaine respectif.



Le mode de circulation à compter du 23 décembre



Le Nouveau Pont de la Rivière des Galets vient en remplacement des ouvrages existants situés de part et d’autre. Dans la mesure où les bretelles vers l’échangeur du Sacré-Cœur sont actuellement reliées aux anciens ponts (le pont métallique côté montagne et le pont béton côté mer), les nouvelles bretelles viendront à terme cisailler et couper la circulation actuelle sur la RN1 venant et sortant de ces ouvrages.



Sauf à fermer la route pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois pour faire ces raccordements il est nécessaire de prévoir un raccordement de la section courante (les voies qui viennent ou continuent vers la RN1), ce qui permet de dissocier la circulation de transit de celle venant ou allant vers le Sacré-Cœur. Ainsi, les anciens ouvrages sont encore utilisés comme voies d’accès aux bretelles du Sacré-Cœur le temps de réaliser les raccordements de ces bretelles aux voies de droite (voies lentes) du nouvel ouvrage.



L’ouvrage est livré avec 2 voies de circulation notamment pour assurer une continuité du flux de transit à 2X2 voies et éviter un effet d’accordéon avec une petite section à 3 voies.



La circulation sera limitée à 90km/h.



Les poids lourds vont devoir continuer à circuler sur l’axe mixte et la RN7



A la mise en service le 23 décembre, l’ouvrage sera ouvert à tout le trafic (hors piétons et modes doux, cette voie n’étant pas finalisée avant mi-avril 2021) y compris les poids lourds de tout tonnage. Ceux-ci ne seront donc plus obligés de passer par la sortie à Cambaie puis l’axe mixte.



A noter toutefois que la bretelle de sortie vers le Sacré-Cœur étant prévue par le pont métallique, celle-ci restera interdite pour quelques mois encore aux poids lourds. Les poids lourds qui souhaiteraient sortir au Sacré-Cœur sont invités à sortir à l’échangeur suivant (ZAC 2000) ou au précédent (Cambaie) jusqu’à mi-avril 2021.



Les bretelles seront raccordées au nouvel ouvrage pour mi-avril 2021



A cette période, l’ouvrage sera mis en service de manière définitive avec 3 voies de circulation dans chaque sens, les voies lentes servant de bretelles ou de voies d’entrecroisement entre le Sacré-Cœur au Port et Cambaie à Saint-Paul.

La vitesse sera limitée à 110 km/h permettant d’uniformiser celle-ci sur une longue portion de la RN1.



A noter qu’une fois le nouveau pont mis en service dans sa totalité en 2021, le pont métallique existant sera déconstruit, tout comme les anciennes voies en extrémités des anciens ouvrages.



Le NFRDG en chiffres



• 430 m de long

• 30 000 m3 de béton

• 8 piles de 13 m de haut

• 4 000 tonnes d’acier

• 1 500 m de nouvelles voies

• 35 m de fondations sous terre

• 80 salariés

• + de 45 000 heures d’insertion sociale

• coût : 70 millions d’euros HT

Le Président de la Région Réunion, Didier Robert, a inauguré ce mardi le Nouveau Franchissement de la Rivière des Galets en présence des élus de la Région, des représentants du Département, du TCO et des Communes de l’Ouest.« C’est un moment important pour la collectivité régionale, l’Ouest et La Réunion. Cet axe permettra aux automobilistes de circuler dans des conditions plus sécurisées et agréables. Il marque également un travail de modernisation du territoire, notamment en ce qui concerne les réseaux routiers et le développement des modes doux et des transports en commun » précise Didier Robert.Le Nouveau Franchissement de la Rivière des Galets (NFRDG) vient sécuriser la traversée de la rivière en remplacement des 2 ouvrages existants. Il accueillera 3 voies dans chaque sens, complétées par un axe modes doux côté mer de plus de 3 mètres de large pour les piétons et les 2 roues. Ce nouveau pont dimensionné pour résister aux crues majeures de la rivière et aux phénomènes météorologiques les plus intenses, permettra aux usagers de circuler sur des voies adaptées et confortables.Des fondations profondes ont été dimensionnées pour résister aux crues et à l’abaissement du lit de la rivière. Deux tabliers en charpente métallique ont ensuite été posés sur des appuis en béton armé.Le chantier du NFRDG a connu nombre d’aléas :2017 : les travaux réalisés en continu 24h/24 pendant la semaine (y compris parfois le samedi) ont eu lieu pendant toute l’intersaison cyclonique 2017, ce qui constituait un véritable challenge.2018 : la saison cyclonique particulièrement intense a emporté l’ensemble des pistes en rivière et a nécessité de reprendre l’ouvrage provisoire de franchissement en rivière et les plateformes de travail pour réaliser les piles de l’ouvrage. Malgré ces aléas et un incendie sur le coffrage du dernier chevêtre pendant la crise des gilets jaunes, les piles ont été terminées à temps pour permettre le lançage des tabliers métalliques.2019 : il a fallu installer et lancer l’ensemble de la charpente métallique dans un espace très restreint.2020 : arrêt du chantier pendant plus de deux mois lié à la crise sanitaire.Les équipes ont mis tout en œuvre pour mener à bien ce projet et respecter les délais impartis ainsi que l’enveloppe budgétaire du marché. Un engagement salué par Didier Robert qui a remis une médaille au nom de la maîtrise d’œuvre et de l’ensemble des entreprises à Thomas Kavaj, chef de service ETN Nord à la Région et Harry PUYLAURENT, chef d’équipe Génie Civil en contrat avec GTOI.Grâce à cette mobilisation, les usagers pourront transiter par cette nouvelle infrastructure multimodale moderne et sécurisée dès le 23 décembre 2020 à 5h du matin.Un hommage a également été rendu à Bernard Siriex, ancien président de la FRBTP et Yvan Hoarau, secrétaire général de la CGTR, pour leur engagement pour le développement de l’île dans leur domaine respectif.Le Nouveau Pont de la Rivière des Galets vient en remplacement des ouvrages existants situés de part et d’autre. Dans la mesure où les bretelles vers l’échangeur du Sacré-Cœur sont actuellement reliées aux anciens ponts (le pont métallique côté montagne et le pont béton côté mer), les nouvelles bretelles viendront à terme cisailler et couper la circulation actuelle sur la RN1 venant et sortant de ces ouvrages.Sauf à fermer la route pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois pour faire ces raccordements il est nécessaire de prévoir un raccordement de la section courante (les voies qui viennent ou continuent vers la RN1), ce qui permet de dissocier la circulation de transit de celle venant ou allant vers le Sacré-Cœur. Ainsi, les anciens ouvrages sont encore utilisés comme voies d’accès aux bretelles du Sacré-Cœur le temps de réaliser les raccordements de ces bretelles aux voies de droite (voies lentes) du nouvel ouvrage.L’ouvrage est livré avec 2 voies de circulation notamment pour assurer une continuité du flux de transit à 2X2 voies et éviter un effet d’accordéon avec une petite section à 3 voies.La circulation sera limitée à 90km/h.A la mise en service le 23 décembre, l’ouvrage sera ouvert à tout le trafic (hors piétons et modes doux, cette voie n’étant pas finalisée avant mi-avril 2021) y compris les poids lourds de tout tonnage. Ceux-ci ne seront donc plus obligés de passer par la sortie à Cambaie puis l’axe mixte.A noter toutefois que la bretelle de sortie vers le Sacré-Cœur étant prévue par le pont métallique, celle-ci restera interdite pour quelques mois encore aux poids lourds. Les poids lourds qui souhaiteraient sortir au Sacré-Cœur sont invités à sortir à l’échangeur suivant (ZAC 2000) ou au précédent (Cambaie) jusqu’à mi-avril 2021.A cette période, l’ouvrage sera mis en service de manière définitive avec 3 voies de circulation dans chaque sens, les voies lentes servant de bretelles ou de voies d’entrecroisement entre le Sacré-Cœur au Port et Cambaie à Saint-Paul.La vitesse sera limitée à 110 km/h permettant d’uniformiser celle-ci sur une longue portion de la RN1.A noter qu’une fois le nouveau pont mis en service dans sa totalité en 2021, le pont métallique existant sera déconstruit, tout comme les anciennes voies en extrémités des anciens ouvrages.• 430 m de long• 30 000 m3 de béton• 8 piles de 13 m de haut• 4 000 tonnes d’acier• 1 500 m de nouvelles voies• 35 m de fondations sous terre• 80 salariés• + de 45 000 heures d’insertion sociale• coût : 70 millions d’euros HT





Dans la même rubrique : < > Commémorative de l’abolition de l’esclavage - Fèt Kaf du 20 décembre 2020 La Passerelle piétonne du Gol Saint-Louis ouverte