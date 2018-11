Inauguration du Lycée Nord de Bois de Nèfles

<<< RETOUR La Réunion Positive

Ce Lycée a ouvert ses portes le 1er septembre 2017 et a accueilli à cette occasion près de 400 élèves inscrits en classe de seconde. À la rentrée 2018, le lycée a accueilli plus de 650 élèves et dispose au total d’une capacité d’accueil de 1 371 élèves.



La structure pédagogique du Lycée Nord est centrée sur une dominante « Technologies nouvelles et communication audiovisuelle ». Dans ce cadre, la collectivité a proposé à Mémona HINTERMANN AFFEJEE, Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de devenir la Marraine de l’établissement au regard de son expérience, de son parcours exemplaire dans le domaine de l’audiovisuel et de son expertise dans le secteur des médias.



Ce lycée a pour projet d’avoir à terme une section internationale (franco britannique ou francoaustralienne- décision en cours d’arbitrage par le ministère) avec un label d’excellence et sera en mesure d’accueillir des élèves de la zone océan Indien dans le cadre de la coopération éducative régionale.



Le BTS audiovisuel, section très recherchée par les professionnels, sera unique dans l’île et s’ouvrira dès la rentrée 2019. Cette formation, déjà présente dans 17 lycées métropolitains, connaît un taux d’insertion très important avec des débouchés porteurs (technicien du son et de l’image, intermittents du spectacle, poursuite d’études, préparation au concours d’ingénieur…).

Aux côtés du BTS audiovisuel, un bac pro option « audiovisuel et multimédia » est déjà dispensé dans le lycée. De plus, pour la rentrée 2019 et dans le cadre de la réforme du lycée, l’établissement souhaite compléter son offre avec un enseignement optionnel et de spécialité « cinéma audiovisuel » pour ses élèves de seconde et de première.





LE LYCÉE NORD EN CHIFFRES :



Le lycée est implanté sur un terrain de 3,4 hectares au-dessus du collège de Bois de Nèfles sur le site de la coulée verte à Saint-Denis.

Le programme des travaux du lycée Nord à Bois de Nèfles :



• 13 556 m² de surfaces utiles

• 720 m² de surfaces abritées

• 24 054 m² de surfaces extérieures



Le montant global de l’opération de construction se chiffre à environ 37 Millions d’euros.



La répartition des espaces d’enseignement :



• 11 salles banalisées (classes entières) : Histoire/Géographie, Math, Français

• 19 salles de groupes banalisées : Histoire/Géographie, Math, Français, Langues

• 2 ateliers artistiques

• 4 salles de physique

• 2 salles de chimie

• 3 salles de biologie

• 1 salle de Vie Sociale et Professionnelle bivalente

• 16 salles pour l’enseignement tertiaire, technologique et professionnel

Les équipements sportifs :

• 1 salle polyvalente avec gradins de 200 places pour les sports collectifs

• 1 salle d’Éducation Physique et Sportive (EPS)

• Un ensemble de structures pour l’athlétisme

• 2 plateaux extérieurs pour les sports collectifs

Les locaux d’accompagnement et de vie scolaire :

• 1 espace de restauration avec livraison des repas en liaison froide à partir d’une cuisine centrale et une distribution en 2 rotations pour un effectif maximal de 600 demi-pensionnaires, 30 commensaux et 96 internes

• 1 internat de 96 lits (48 chambres sur 2 niveaux – Filles et garçons)

• Locaux pour l’administration, les Conseillers Pédagogiques et d’Éducation (CPE), et pour les agents territoriaux du service général

• 1 Centre de Documentation et d’Information (CDI)

• 10 logements de fonction y compris loge de l’agent d’accueil.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES LYCÉENS La Région poursuit depuis 2010 son programme global d’investissement dans la construction et la réhabilitation des lycées de l’île afin d’offrir aux lycéens de bonnes conditions de travail pour leur réussite. LE PLAN DE RÉHABILITATION Le programme de réhabilitation engagé pour les lycées représente un montant de près de 350 Millions d’euros et porte sur les points suivants :



Mise aux normes « accessibilité handicapés »

Rénovation thermique et énergétique

remise à niveau technique et réglementaire

adaptation des locaux aux besoins et usages



Ce plan de réhabilitation concerne 35 lycées et 374 opérations permettront de rénover et remettre aux normes une 1ère tranche de 10 internats, 23 cuisines centrales et terminaux de restauration, ainsi que 21 équipements sportifs associés.

L’année 2019 verra :



la poursuite de 18 chantiers

le lancement de la phase travaux de 6 nouvelles opérations

la mise en oeuvre de grosses réparations pour 8 établissements.

Par ailleurs, afin de conserver des conditions de confort et de sécurité dans les lycées, des crédits sont délégués chaque année aux établissements de l’île.

LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LYCÉES À ce jour on compte 50 lycées publics et privés sur l’île. Afin de répondre à la croissance de la population scolaire et accueillir les jeunes dans les meilleures conditions, la Région a programmé 3 nouveaux lycées. Les dominantes pédagogiques de ces nouveaux lycées sont étudiées et définies avec le monde économique local afin de répondre aux attentes des entreprises.



Le Lycée Nord a ouvert ses portes en septembre 2017 avec une dominante pédagogique « nouvelles technologies et communication audiovisuelle » avec des sections internationales.

Le futur lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme prévu dans le sud de l’île, accueillera plus de 900 élèves.

