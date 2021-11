A la Une . Inauguration du Jardin des droits de l'enfant à Saint-Laurent

Aujourd'hui, samedi 20 Novembre, date symbolique de la Journée internationale des droits de l'enfant, a été inauguré le Jardin des droits de l'enfant à Saint-Laurent, en présence des représentants du Rectorat, du Département de La Réunion, du groupe scolaire Jean Jaurès, de l'association Ankrage, de l'Office Municipal de la Culture et du Temps Libre (OMCTL) de La Possession, des élus de la commune et des services de la ville. Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 14:49

Cet espace vert a pu être embelli par les enfants du Programme Réussite Éducative (PRE), dispositif de lutte contre l'échec et le décrochage scolaire.



Durant les activités du PRE, les enfants ont pu, à l'aide des équipes du Cadre de Vie de la municipalité, planter les pousses d'arbres qui décorent le jardin, mais également les différents ornements décoratifs de l'espace.



Peinture sur roches représentant la famille, arche avec les cœurs évoquant le droit au toit et à l'amour, à l'éducation, à l'identité...Tous les droits auxquels devraient pouvoir prétendre tous les enfants de la Terre, tout a été symbolisé par la participation créative des marmailles du dispositif pour donner un sens aux ornements embellissant le jardin.