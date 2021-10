Ce mercredi 20 octobre 2021, a eu lieu l'inauguration du Complexe sportif de Bérive, qui comprend la tribune du stade de football et le boulodrome de Bérive, en présence de Monsieur André THIEN AH KOON, Maire du Tampon, d'une délégation du Conseil Municipal, de conseillers départementaux et régionaux, ainsi que des clubs de football et de pétanque de Bérive.



Boulodrome

Il comportent deux aires de jeux en terrasses d’une surface totale de 1100 m², un réseau de récupération des eaux pluviales, ainsi qu'un parking de 18 places de stationnement.

L'ensemble des travaux de ce boulodrome s'élève 554 480 euros TTC.

Travaux réalisés en grande partie en Régie communale avec la réalisation du parking et des réseaux par la SBTPC.



Tribune du stade de football

Bérive fait partie des 7 premiers chantiers lancés par la Municipalité.

Les tribunes représentent un projet de plus de 3 millions d'euros au total, qui, dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale a participé à hauteur de 875 000 euros.