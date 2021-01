Inauguration du Centre de Vaccination Covid-19 à l’Espace Reydellet du Département

Jeudi 28 janvier a été inauguré, au sein de l’Espace Reydellet situé dans le bas de la Rivière à Saint-Denis, le premier centre de vaccination ambulatoire contre la Covid-19 dédié aux publics les plus vulnérables. Le Préfet de La Réunion, le Président du Département, la Directrice de l’Agence Régionale de Santé et la Maire de Saint-Denis étaient présents pour l’occasion.



C’est au sein de l’Espace Reydellet, mis à disposition gratuitement par le Département de La Réunion, qu’a été inauguré ce jour le premier centre ambulatoire de vaccination contre la Covid-19. Situé au bas de la Rivière à Saint Denis, ce lieu jouit d’une accessibilité idéale car parfaitement desservi par la route et les transports en commun, un atout indéniable, notamment pour les personnes âgées.



Elément majeur dans l’avancée du programme de vaccination sur l’île



Fruit d’un travail entamé depuis déjà plusieurs semaines entre le Département, l’Etat, l’ARS et les communes de la CINOR, ce centre est un élément majeur dans l’avancée du programme de vaccination sur l’île et est essentiel pour protéger la santé des publics les plus fragiles. Pourront se faire vacciner en priorité les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes hautement vulnérables ainsi que les professionnels de santé de plus de 50 ans ou également, en situation de vulnérabilité. Dès ce matin, plusieurs personnes, préalablement inscrites, avaient fait le déplacement pour recevoir le vaccin. Ce premier centre ouvert sur l’île pourra accueillir 80 personnes au quotidien.



8 centres de vaccination répartis sur le territoire



La Réunion compte 8 centres de vaccination. 4 existent déjà et sont adossés aux établissements publics de santé et 4 seront ambulatoires comme celui de l’Espace Reydellet. La stratégie mise en place consiste à tester, alerter et protéger. Un des piliers de l’action de protection, c’est la vaccination, effective depuis le 15 janvier. Le vaccin et son application imposent des contraintes logistiques importantes. Ces 8 centres doivent respecter des règles de sécurité sanitaires importantes et se tenir à des exigences d’efficience, d’accessibilité et d’organisation. Ils demanderont une rigueur de tous les acteurs, y compris celle du public. Pour se faire vacciner, les personnes devront prendre rendez-vous sur internet ou par téléphone, puis se présenter au secrétariat d’accueil et remplir un questionnaire pré-vaccinal qui assurera leur traçabilité.



La santé des Réunionnais est un enjeu majeur pour le Département et le vaccin constitue aujourd’hui un véritable espoir dans la lutte contre la COVID-19. Aussi, la Collectivité a proposé son assistance et ses moyens pour faciliter la vaccination. C’est ainsi que l’Espace Reydellet a été mis à la disposition des services de santé, de façon à accueillir les publics les plus vulnérables. Le lieu est vaste, agréable et bien desservi, une donnée essentielle pour ces publics.