Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Inauguration du Centre de Supervision Urbain de la Ville de Saint-Paul Le Centre de Supervision Urbain (CSU) de la Ville de Saint-Paul a été inauguré ce mercredi 14 décembre en présence d’Emmanuel SÉRAPHIN, Maire de Saint-Paul, de Sylvie CENDRE, sous-préfète de l’arrondissement ouest, de Pierre POTY, Général Commandant de Gendarmerie de La Réunion et la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien, de Thomas PETIT, chef d’escadron commandant de la compagnie de Gendarmerie Départementale de Saint-Paul, de Sébastien GUYON, délégué à la sécurité et à la Police, Thomas ADAME, directeur de la Police Municipale, des élu(e)s de la Ville et des commerçants.

“Aujourd’hui, nous inaugurons le Centre de Supervision Urbain. Un dispositif tant attendu par la population, mais aussi par les commerçants et les professionnels du territoire. Car la tranquillité publique et le bien-être des usagers sont une priorité pour la Ville de Saint-Paul”, commence le Maire de Saint-Paul avant de poursuivre “la proximité est pour nous un enjeu majeur, mais elle est importante également pour les effectifs de police. L’ambition que nous portons est d’installer durablement une police municipale moderne et innovante.”



Le dispositif comprend un total de 51 caméras réparties sur différents secteurs stratégiques du territoire : le centre-ville de Saint-Paul, Saint-Gilles-Les-Bains, l’Hermitage et Plateau Caillou. L’installation s’effectue en deux temps : La phase une, qui compte 22 caméras, est opérationnelle et couvre le secteur de Saint-Paul Centre et de Saint-Gilles-les-Bains. La phase deux, qui comprend 29 caméras, couvrira quant à elle l’Hermitage et Plateau Caillou d’ici 2023. Cet équipement moderne et connecté permet à sept opérateurs de surveiller en direct les rues de la ville et de contacter directement la Gendarmerie ou les secours en cas de problème. En renfort des dispositifs déjà déployés par la Police Municipale, le système de vidéoprotection apparait comme un outil complémentaire, innovant, de compréhension des phénomènes, d’analyse et de maîtrise des territoires. C’est également un outil précieux pour les services de la Ville permettant de réduire le temps d’intervention par l’augmentation de la réactivité.



La Ville de Saint-Paul déploie d’autres dispositifs d’envergure



“Les opérateurs exerçant au sein du CSU sont des Policiers Municipaux ainsi que des ASVP. Ils ont été formés à la législation concernant le visionnage et l’exploitation des images”, précise Thomas ADAME, le directeur de la Police Municipale. Il est très important de souligner que la gestion des images est très encadrée par les normes règlementaires portant sur les libertés publiques et individuelles, et contrôlée par la Commission Nationale Information et des Libertés (CNIL). Le Centre de Supervision Urbain de Saint-Paul se devait donc de concilier le strict respect des libertés publiques et individuelles. Les lieux d’implantation des caméras de vidéoprotection répondent ainsi aux problématiques existantes sur certains espaces et respectent les impératifs législatifs et réglementaires fixés. Dans chaque zone équipée de caméras de vidéoprotection, la Ville de Saint-Paul a mis en place un dispositif de signalisation par panneaux.



Ce dispositif de surveillance complémentaire a été installé pour plusieurs raisons. La première pour assurer, en temps réel, la sécurité des personnes et des biens. Mais aussi pour réguler le trafic routier, assurer la protection des bâtiments publics et leurs abords, gérer l’espace public. Le centre de supervision urbain peut également permettre de prévenir le trafic de stupéfiants. Le Centre de Supervision Urbain ne va pas sans l’intégration d’un Centre de Commandement, les deux entités sont liées par souci d’efficacité et de cohérence. Véritable centre névralgique de la Police Municipale, le centre de commandement opérationnel permet de coordonner en temps réel l’action des équipes déployées sur le terrain. Ces mêmes équipes seront en relation direct avec le CORG (Centre d’Opération et de Renseignement de la Gendarmerie). Cet outil permettra de renforcer la coordination opérationnelle et judiciaire entre la Gendarmerie et la Police municipale.



À titre d’exemple, les officiers de la police judiciaire de la Gendarmerie pourront sur réquisition utiliser les images de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête judiciaire. Par ailleurs, le centre de supervision urbain est amené à évoluer avec l’acquisition de caméras nomades et de la mise en place de la vidéo verbalisation ainsi que de l’intelligence artificielle. La Vidéoprotection est un dispositif de sécurité complémentaire non négligeable dont le coût s’élève à 600 000 euros pour la Ville. Pour optimiser la sécurité sur notre territoire, la Ville de Saint-Paul déploie d’autres dispositifs d’envergure. Elle a aussi procédé au recrutement de 10 Assistants Temporaires de Police Municipale (ATPM). Dès le vendredi 16 décembre, ces ATPM viendront en renfort des effectifs de police durant les périodes de vacances scolaires : période de forte affluence locale et touristique augmentant de façon significative la population présente sur le territoire de Saint-Paul. Ces ATPM ont suivi récemment des formations sur le cadre réglementaire et sur la maîtrise des gestes techniques professionnels d’intervention. Ils apprennent tout ce qu’ils doivent savoir lorsqu’ils interviennent sur la voie publique. Il convient de préciser que les ATPM ne travaillent pas seuls, ils sont encadrés systématiquement par les Policiers Municipaux. Ils se verront confier les missions suivantes : surveillance des plages, remontée d’informations, rappel à la réglementation, sensibilisation de la population sur la gestion des déchets…



Déploiement de la brigade de nuit et recrutement des Assistants Temporaires de Police Municipale



En parallèle, “nous allons déployer la brigade de nuit à partir de ce jeudi 15 décembre. Opérationnelle du jeudi au samedi de 21h à 7h depuis le mois de février 2022, cette brigade a fait ses preuves lors de son expérimentation. Visant à assurer la sécurité et la tranquillité des usagers qui viennent sur le littoral en soirée le week-end, cette brigade a depuis réalisé de nombreuses interventions portant sur les infractions au code de la route, l’usage de produits stupéfiants, le traitement des nuisances sonores, la sécurisation des esplanades, restaurants, bars, boîtes de nuit, bâtiments communaux… Cette brigade a réalisé, et continuera de le faire, des opérations coordonnées avec la Gendarmerie Nationale. Il était nécessaire de faire mûrir ce projet, de pouvoir l’évaluer pour le rendre plus performant sur le long terme. Nous avons également réalisé un travail d’information auprès des passants et des commerçants. Nous avons pris en compte leurs doléances en allant à leur rencontre avec les Policiers Municipaux lors des opérations d’hyper proximité. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé un travail de collaboration qui vise, avant tout, à rassurer et à mettre en sécurité les usagers. Vous l’aurez bien compris, l’objectif de la Ville de Saint-Paul est de mettre en place une politique de tranquillité publique cohérente sur le territoire à travers la vidéoprotection, la brigade de nuit et l’arrivée des ATPM. C’est en ce sens que nous continuerons à travailler ensemble pour sécuriser le territoire, le rendre plus attractif et plus dynamique“, termine le Maire de la Ville.







Dans la même rubrique : < > 20 Désanm : une conférence à St-Paul sur le thème de “l’abolition de l’esclavage à La Réunion : une liberté circonscrite” L’école municipale de natation en fête