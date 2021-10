Inauguration du Centre Technique Alternéo (CTA)

Forte de la croissance de son réseau de Transport Alternéo, la CIVIS a souhaité mettre en adéquation ses moyens et les services proposés aux usagers. Historiquement propriétaire d’un dépôt dans la Zone Industrielle n°2 de Saint-Pierre, le site était devenu trop petit et non adapté aux nouvelles exigences de gestion et à l’ambition que la CIVIS voulait porter en la matière.



De même, l’éclatement des services de gestion, d’exploitation et d’atelier ne favorisait pas un déploiement efficient.



Dans un souci de modernisation de ses infrastructures, la CIVIS a décidé de construire son Centre Technique.



Premier centre d’envergure à La Réunion, le projet a été réalisé en concertation avec la SEMITTEL afin de construire un bâtiment confortable et optimisé.