Hier a eu lieu l'inauguration du Centre Municipal du 12ème Km en présence du Maire, André THIEN AH KOON et des élus du Conseil Municipal du Tampon.

Le 12ème Km accueille 2484 tamponnais, la municipalité souhaite continuer à développer le quartier afin d'améliorer le cadre de vie et offrir aux habitants du quartier un nouveau lieu d'accueil de proximité. Il sera possible d'effectuer la majorité des démarches administratives telles que les demandes concernant la CAF, les impôts, la MDPH, l'APA, le chèque santé, les dossiers de CMU, de retraite... etc



Les habitants pourront également inscrire leurs enfants à la cantine scolaire, aux centres de vacances ou encore les thés dansants pour les personnes âgées.

Le Maire du Tampon a tenu à souligner "le rôle essentiel de ce nouveau centre qui représente le symbole de la démocratie au cœur du quartier"

Les administrés seront accueillis dans ces nouveaux locaux :

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Adresse : 2 allée des fleurs bleues 97430 Le Tampon

Tél. : 0692 91 47 18