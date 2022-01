Inauguration du Centre Municipal de Piton Hyacinthe

Ce vendredi 21 janvier 2022, André Thien AH KOON, Maire du Tampon, inaugurait le nouveau Centre Municipal de Piton Hyacinthe. Accompagné des élus du Conseil Départemental (Laurence MONDON, Augustine ROMANO, Dominique GONTHIER) et du Conseil Régional (Liliane ABMON), le Maire insistait sur la nécessité d’améliorer le cadre de vie de ce quartier familial en rapprochant l’offre de services de proximité de la Commune.



L’ouverture de ce centre s’inscrit dans un contexte de développement des structures dans les Hauts du Tampon. En effet, en septembre 2020, le Maire du Tampon inaugurait déjà une aire de jeu moderne pour satisfaire aux demandes des habitants du quartier et y favoriser le lien social.



André THIEN AH KOON a également mis en valeur le travail des associations du quartier, qui " trouveront dans ce nouvel espace un lieu d’écoute pour dynamiser la vie associative et permettre l’émergence de projets pour le territoire et de solutions pour les habitants. Ce centre est une fierté supplémentaire pour le Tampon ».



Le Centre municipal de Piton Hyacinthe sera ouvert au public dès le lundi 24 janvier 2022. Les élus de proximité, Mme Marie Lise BLAS, Mme Patricia LOSSY et M. Jean-Philippe SMITH y accueilleront les citoyens très prochainement.