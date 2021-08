Rubrique sponsorisée Inauguration du 2ème centre de vaccination à la Plaine des Cafres

Par Mairie du Tampon - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 15:24

Ce matin a eu lieu, en présence de Monsieur le Maire André THIEN AH KOON, d'une délégation d'élus du Conseil Municipal, Régionaux et Départementaux, l'inauguration du 2ème centre vaccination sur le Commune du Tampon à la Plaine des Cafres.



La salle des fêtes du 23ème Km à la Plaine des Cafres accueillera les personnes souhaitant se faire vacciner de 8h30 à 17h :



- Lundi 30 et Mardi 31 août

- Lundi 6 et Mardi 7 septembre

- Lundi 13 et Mardi 14 septembre



La vaccination est ouverte à toute personne âgée de + de 12 ans.

La prise de rendez-vous se fait dès maintenant :

- sur le site internet www.sante.fr

- par téléphone au 0262 724 720 (du lundi au samedi de 8h à 17h)



Les personnes doivent se munir de :

- la carte vitale ou attestation de droits, - la carte d'identité, - des résultats du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois

Pour les mineurs : - autorisation parentale (pour les mineurs de 12 -15 ans)

- carte vitale des parents obligatoire (même s’ils possèdent leur propre carte)

Pour faciliter l'accès et le transport au centre de vaccination, des navettes de ramassages seront mises en place.

Plus de renseignements au 0262 57 97 77