Inauguration du 1er village "solaire"

La CIVIS a inauguré mercredi 13 décembre 2017 son premier Village Solaire à Ilet à Cordes, quartier de Cilaos en présence notamment du Président de la CIVIS, M. Michel FONTAINE et du Maire de Cilaos, M. Paul Franco TECHER.



Pour renforcer sa politique en faveur de la maîtrise de la demande en énergie et du recours aux énergies renouvelables, le concept de «Village Solaire» a été initié par la CIVIS. Le but étant d’une part d’avoir recours à l’énergie solaire pour tendre vers l’objectif global d’autonomie énergétique et d’autre part d’avoir un impact « positif » sur la facture d’électricité des foyers. En effet à La Réunion, la production électrique dépend à environ 66% d’énergies fossiles.



La CIVIS a donc depuis plusieurs années identifié des zones qui répondent à ses critères. C’est ainsi que le village de l’Ilet à Cordes, zone située en bout de réseau et subissant régulièrement des délestages (coupures réseau) a été désigné pour être le premier bénéficiaire du dispositif « Village Solaire ».



Un soutien financier pour l’acquisition de chauffe-eau solaires individuels (CESI) a été proposé à une trentaine de familles désignées. Celui-ci couvre au moins 75% des besoins en eau chaude du foyer. La CIVIS a aussi prévu un système d’appoint électrique temporisé permettant en cas d’intempéries ou de mauvaises conditions météo d’avoir recours à un appoint électrique pour chauffer l’eau.

Ainsi, la famille peut allumer la « résistance » du CESI en enclenchant le dispositif temporisé qui s’arrêtera après un certain temps, de quoi élever la température dans la cuve (2h environ).



Les autres villages seront situés sur des zones prioritaires tels les NPNRU de Bois d’Olives (Saint-Pierre) et du Gol (Saint-Louis) et à priori sur le périmètre du contrat de ville présentant également les caractéristiques de précarité énergétiques. La CIVIS étudie actuellement la faisabilité d’un 4ème village solaire dans les hauteurs de la Commune de Petite-Ile.