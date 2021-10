Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration des voies d’exploitation Bras-Mort et Furcy Jean-Bernard MARATCHIA, Conseiller Régional, Délégué à l’Agriculture s’est rendu ce vendredi 8 octobre dans les Hauts de Saint-Paul pour l’inauguration des voies d’exploitation de Bras-Mort et de Furcy.

Etaient présents Emmanuel SERAPHIN, Maire de Saint-Paul, Adèle ODON, Vice-Présidente du Conseil Départemental et Frédéric VIENNE, Président de la Chambre d’Agriculture.

La Région Réunion accompagne ce type de réalisation, à travers son programme d’Aménagement des Hauts et le co-financement des programmes FEDER ou FEADER. Les chemins de « Bras-Mort » et « Furcy » contribuent au désenclavement des hauts et offrent aux agriculteurs et aux riverains une voie praticable en tout temps.



Des ateliers de découverte des fruits lontan, des dégustations de riz chauffé, gâteaux péi, de café bourbon pointu, des ateliers pédagogiques à la découverte de la riziculture à Saint-Paul ou encore de la canne à sucre, plantation d’arbres endémiques ont rythmé ces 2 inaugurations festives.



« La Région Réunion est cheffe de file de l’économie. Elle est aussi aux côtés des agriculteurs. Je suis moi-même agriculteur. Inaugurer ce type d’infrastructures est pour moi une grande fierté. Au delà de permettre aux agriculteurs et aux riverains un axe praticable dans les meilleures conditions, cette voie d’accès contribue et renforce l’activité économique de l’Ouest, un nouveau souffle pour l’agriculture péi. »

Jean-Bernard MARATCHIA, Conseiller Régional





