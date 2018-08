Inauguration des stations de pré-traitement et d'irrigation du Bras de Cilaos

Cyrille MELCHIOR Président du Conseil départemental, Patrick MALET Vice-Président du Conseil départemental délégué à l’eau, Jean-Bernard GONTHIER Président de la Chambre d’Agriculture, Serge HOARAU Président de la Saphir, Vice-Président du Conseil départemental délégué à l’agriculture et les services techniques ont inauguré l'opération d’extension haute du périmètre irrigué du bras de Cilaos sur les secteurs de Bellevue et maison rouge.



Puis la station de pré-traitement de Dassy a éte inaugurée par Michel FONTAINE,Cyrille MELCHIOR, et Serge Eric HOAREAU.