Inauguration des ouvrages de Bras Canard et de Bras Patience - Plaine des Palmistes

« En tant que palmi-plainoise, je suis heureuse de partager ce moment fort avec vous. La Région Réunion porte une ambition forte pour le développement de ses territoires ruraux. La Région Réunion s’est tenue aux côtés de la commune de la Plaine des Palmistes pour le financement de ces travaux, via l’activation des fonds européens du FEDER, dont nous sommes autorité de gestion.



L’état des lieux des deux sites concernés avaient mis en évidence de sérieux enjeux de sécurité, notamment lors d’épisodes de fortes pluies. Les nouveaux aménagements vont permettre de réduire les risques de submersion, de rendre plus fluide la circulation et de diminuer le risque d’accident.



Je veux féliciter et remercier les services de la Région et ceux de la commune pour la qualité de leur travail collaboratif. Notre présence ici est l’illustration d’un partenariat qui fonctionne. De nombreux projets financés par la Région et le FEDER ont émergé ces derniers mois sur le territoire de la Plaine des Palmistes. » Amandine RAMAYE, Vice-Présidente de la Région



« L’année 2022 était celle des grands chantiers, 2023, sera celle des inaugurations » Johny PAYET, Maire de la Plaine des Palmistes



« Nous roulons maintenant en toute sécurité. Les impacts sur la vie économique sont enfin réduits, avec la suppression de ces radiers. » Jean-Hugues RATENON, Député de la 5ème Circonscription, Conseiller Régional



Ces ouvrages, financés à l’aide du FEDER dans le cadre du Plan de Relance React-UE, auront coûté 1 486 308,84 € (1 119 844€ ).