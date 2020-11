A la Une ... Inauguration des nouveaux bâtiments de l'ESIROI et de l'IUT

Le campus universitaire de Terre Sainte à Saint-Pierre s'est agrandi. Les nouvelles salles ont été ouvertes aujourd'hui. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 18:20 | Lu 180 fois

160 élèves-ingénieurs et 100 étudiants de l’IUT découvrent cette semaine le nouvel ensemble de bâtiments bioclimatiques à faible impact environnemental et à énergie positive de l’Université de La Réunion. Cette nouvelle construction abrite l’ESIROI, l’École d’ingénieurs Réunion Océan Indien. Autrefois située sur deux sites (Sainte-Clotilde et Terre-Sainte), l’école d’ingénieurs de l’Université de La Réunion est maintenant exclusivement basée dans le sud. L’IUT, Institut Universitaire de Technologie, voit également ses locaux étendus afin d’accueillir de manière optimisée les nouvelles formations ouvertes ces 2 dernières années. Plus de quinze millions d’euros ont été nécessaires à la réalisation de ces bâtiments, dans un souci de mutualisation et de synergie entre les filières.



C’est une vaste opération immobilière pour le campus universitaire de Terre Sainte qui voit le jour. Complémentarité, lisibilité et synergie sont les maîtres-mots du projet, souhaité respectueux de l’environnement.



Cette opération immobilière s’élevant à 15,8 millions d’euros permet une mutualisation des locaux et une synergie entre l’ESIROI et l’IUT, deux composantes de l’Université de La Réunion. Ainsi, une lisibilité des formations techniques et technologiques du Bac +1 au Doctorat, avec des diplômes de formation professionnelle à Bac+2 et Bac +3 (niveau cadre intermédiaire), Bac + 5 (niveau ingénieur) est désormais offerte.



Une mutualisation des installations IUT/ESIROI



L’IUT porte actuellement 7 départements, dont quatre industriels dans les domaines du Génie Civil-Construction Durable, du Génie biologique, des Réseaux et Télécommunications et de l’Hygiène, Sécurité, Environnement.



Les disciplines abordées et les thématiques de recherche portées au sein de ces départements sont directement connectées aux trois spécialités de l’ESIROI : Bâtiment & Energie, Agroalimentaire et Informatique & Télécommunications.



Cette complémentarité pédagogique permet une complémentarité et une mutualisation des installations.







Publicité Publicité