Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration des “Orgues Basaltiques“ à Sainte-Rose La Présidente de Région, Huguette BELLO était à Sainte-Rose ce mercredi 15 février, aux côtés du maire Michel VERGOZ pour l’inauguration de la sculpture “Orgues Basaltiques“ qui orne désormais le parvis de l’Espace Citoyen du Livre et des Arts pour Tous (ECLAT).

Cette sculpture financée par la Région Réunion est une œuvre de l’artiste réunionnais David Imaho. Elle symbolise un volcan en éruption et représente aussi un guide et un porteur, progressant sur les marches d’un chemin tournoyant, progressant avec courage et passion vers le sommet du Volcan.



La culture et l’art, ce ne sont pas seulement quelques grands musées régionaux. L’ambition de la Région Réunion de la culture pour chacun, c’est aussi de la faire rayonner dans toutes nos micro-régions et à des lieux qui ne sont pas spécifiquement consacrés aux arts, mais que l’art doit pourtant investir.



“J’aime aussi l’idée que les arts aillent ainsi au plus près des Réunionnais. Nous croyons ainsi en leur rôle plus familier, moins intimidant. Il faut plus que jamais faire en sorte que tous, en particulier ceux qui, aujourd’hui, se sentent le moins concernés par la culture, s’en saisissent. L’art n’est pas seulement l’art, il est un fait social, un facteur de lien social et d’épanouissement humain“, a noté la Présidente Huguette Bello, “ces orgues basaltiques viennent ici, à Sainte-Rose, s’ajouter à un patrimoine déjà très riche. Pour toute commune la culture doit constituer un levier de développement économique et d’attractivité touristique. Mais elle doit aussi être un levier d’animation, de cohésion et de fédération de ses habitants. Oui, la culture doit aider les Réunionnais à se réapproprier leur environnement et à les rendre fiers.“





