Inauguration de la stèle commémorant tous les combattants réunionnais de la Grande Guerre

Ce jeudi 8 novembre a été inaugurée la stèle commémorant les combattants réunionnais de 14/18 dans le village de Douaumont à Verdun, sur le lieu même du champ de bataille. Il s’agit du tout premier monument français d’Outremer érigé sur le sol métropolitain depuis un siècle. (Crédit photo : Pierre Rebondy)C’est un moment historique. Cette année, la stèle de Saint-Paul a sa sœur jumelle à Douaumont sur le champ de bataille de Verdun avec, à l’intérieur, de la terre de La Réunion. La terre des 24 communes, recueillie à Saint-Paul le 13 octobre dernier, repose désormais au coeur d’une stèle en tout point identique à cette inaugurée dans le Jardin de la Liberté (ancien Square de l’Appel du 18 juin), le 26 novembre 2016.« Cette stèle sera le premier monument élevé en métropole depuis cent ans commémorant les combattants des départements d’Outremer en général et rendant un hommage national aux combattants réunionnais de 14/18 en particulier. C’est une première dans l’histoire des commémorations en France. C’est également une première d’avoir deux monuments identiques sur deux lieux différents : l’un en métropole, l’autre en Outre-mer, à ce titre cette commémoration est historique et novatrice », précise Benoît Forestier, ancien combattant OPEX et délégué général adjoint du Souvenir Français à La Réunion.À La Réunion, 14 500 hommes furent appelés sous les drapeaux. 1 350 ne revirent jamais leur île, parmi eux 55 sont morts pour la France à Verdun.Ce jeudi 8 novembre, une cérémonie émouvante et très belle s’est déroulée à Verdun, non loin de l’ossuaire, en la présence de l’ancien sous-préfet de Saint-Paul Frédéric Carre, des sénatrices Nassimah Dindar et Viviane Malet, de madame Roy directrice de l’ONACVG de la Meuse, de Gertrude Carpanin, adjointe au maire de Saint-Paul et déléguée aux anciens combattants et conseillère départementale, d’André-Victor Pitz délégué Général du Souvenir Français de la Meuse, de monsieur Michelet président du Souvenir Français de Verdun, de Francis Lefort, président National du comité du Souvenir de Verdun, président National de l’association Ceux de Verdun, administrateur au comité de la Flamme sous l’Arc de triomphe-Flamme de la Nation, vice-président de l’ossuaire de Douaumont, d’Olivier Gérard maire de Douaumont et directeur de l’ossuaire de Douaumont, du 1er adjoint de la mairie de Verdun, de nombreux présidents d’associations d’anciens combattants, de nombreux porte-drapeaux et du public venu participer à ce moment historique.Plus d’infos sur cet hommage à tous les combattants réunionnais de la Grande Guerre: