Inauguration de la reprise des vols internationaux à Pierrefonds

Ce mercredi 16 novembre 2022, le Président de la CASUD et du Syndicat Mixte de Pierefonds (aéroport), André Thien Ah Koon, en présence, notamment de, M.Normane Omarjee Vice-Président de la Région et représentant la SEMATRA (actionnaire majoritaire d'Air Austral), de M. Stéphano Dijoux représentant de la CIVIS, de M. Joseph Brema, PDG d'Air Austral, de M. Donald Payen conseiller du Vice-Premier Ministre mauricien,et de Mme Amrita Craigh de l'Office du Tourisme de Maurice ont inauguré officiellement la reprise des vols internationaux à partir de et vers l'aéroport de Pierrefonds.

Deux vols hebdomadaires pour Maurice sont désormais programmés à partir de Pierrefonds avec pour objectifs d'atteindre d'abord les 100 000 passagers d'avant l'épisode Covid puis à terme 200 000 passagers.