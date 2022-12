Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Inauguration de la plaque commémorative du 80e anniversaire du Rétablissement de la République

C’est avec entrain et enthousiasme que l’assistance a entonné « La Marseillaise » au collège de La Montagne, en cet après-midi du 29 novembre. Les élèves, les enseignants et les invités qui chantaient l’hymne à l’unisson étaient accompagnés par les talentueux musiciens de l’orchestre à l’école. C’était à l’occasion de l’inauguration d’une plaque commémorative du 80e anniversaire du Rétablissement de la République à La Réunion. Eclairages de l’historien Mario Serviable : « Les 28, 29 et 30 novembre 1942, La Réunion est libérée après avoir été sous le régime de Vichy pendant 29 mois. La Libération de l’île sera déclenchée par l’arrivée du contre-torpilleur des Forces navales françaises libres dénommé Le Léopard ».



Lors de sa prise de parole, le Président du Département Cyrille Melchior a tout d’abord rendu hommage « aux plus de 3 000 Réunionnais qui se sont mobilisés dès 1939 pour participer à la Seconde Guerre Mondiale. Les partisans du régime de Vichy auront mis en œuvre les lois, principes et idées allant à l’encontre de la République et de ses valeurs, Liberté, Egalité, et Fraternité. Mais le 28 novembre 1942, lors de la Bataille de La Réunion, notre île renoue avec la IIIème République grâce au courage des Forces Françaises libres lorsqu’elles débarquent sur notre île à bord du contre-torpilleur Le Léopard ».



Mario Serviable précise que cet événement militaire a fait 4 morts dont Raymond Decugis, directeur du Service des Travaux publics de La Réunion, tombé sous les balles pétainistes sur la route de la Montagne (Saint-Denis). « Cet ingénieur a été tué sans sommation au niveau d’un barrage au moment où il partait au Port pour demander aux pétainistes du commandement de la batterie installée à la Pointe du Phare, d’arrêter de tirer sur le Léopard ». Le nom de Raymond Decugis est désormais inscrit sur la plaque commémorative au collège de La Montagne où l’on peut lire aussi la proclamation du rétablissement de la République par le Gouverneur de La Réunion André Capagorry, par Ordre du Général de Gaulle et du Comité national, datant du 20 décembre 1942. L'événement est retracé dans le bulletin "Le Petit Collégien" produit par les journalistes en herbe de l'établissement, qui ont reçu les encouragements du Président Cyrille Melchior, de la rectrice de l'Académie Chantal Manès-Bonnisseau, du principal Edouard Gokalsing, des représentants de la Société des Membres de la Légion d'Honneur et de tous les invités.



Le rôle majeur de la Collectivité départementale durant cette période de l’histoire a également été évoqué à travers « les voix du conseiller général Frédéric Payet et du Président du Conseil général de l’époque, Raoul Nativel qui, en juin 1940, se sont élevées pour dire NON à la capitulation » indique Cyrille Melchior qui a invité notamment les collégiens à « garder vivace la Flamme du Souvenir. Comme le disait Victor Hugo, les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume les flambeaux ».





