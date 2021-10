Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration de la piscine municipale des Avirons Ce mardi 19 octobre, Evelyne CORBIÈRE, Conseillère Régionale, s’est rendue aux Avirons pour l’inauguration de la piscine municipale aux côtés du Maire des Avirons Eric FERRERE et de Lucien GUIDICELLI, Sous-Prefet de Saint-Pierre.

Construite en 1994, la piscine municipale des Avirons a été réhabilitée et remise aux normes grâce au Plan de Relance Régional à hauteur de 800 000€, soit 40% du coût global. Désormais, les avironnais bénéficient d’une structure plus sécurisée composée de 2 bassins de baignade avec un accès aux personnes à mobilité réduite.



" La Région est attachée à défendre la population y compris celle qui vit dans les hauts de l’île et qui subit les contraintes de l’éloignement des équipements et des services qui sont concentrés dans les bas. Il est indispensable de permettre à ceux qui vivent loin de la côte de bénéficier d’une piscine et aux activités sportives correspondantes. Le Conseil Régional, dans le cadre du Plan de Relance Régionale, accompagne toutes les communes dans leur projet de construction et de rénovation des équipements publics. Il est important d’investir dans des équipements structurants et adaptés quelle que soit la taille de la commune. "

Evelyne CORBIÈRE, Conseillère Régionale





