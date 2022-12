Inauguration de la permanence de Perceval Gaillard

A Saint-Louis, ce samedi 3 décembre 2022 à partir de 11h a eu lieu l’inauguration de la permanence parlementaire de Monsieur Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription de La Réunion. Ce moment de convivialité a été l’occasion de réunir des militants, en grande partie de Saint-Louis. Messieurs Claude Hoarau (APR), Jean-Hugues Ratenon (LFI-NUPES) et bien sûr, Perceval Gaillard (LFI-NUPES) ont pris la parole.







Monsieur Claude Hoarau de l’APR a rappelé qu’ « aux législatives, nous n’avions pas le droit à la désunion et à la rupture. Il fallait qu’il y ait un rassemblement. Quand on connaît le choix idéologique de Perceval, nous n’avons aucun regret. Perceval Gaillard est un des six députés progressistes de La Réunion. Nou néna tout’ les raisons d’être heureux. Il fait partie de ceux qui bataillent pour la reconnaissance de notre identité de peuple de La Réunion.»







Jean-Hugues Ratenon, député de la 5ème circonscription de La Réunion, a ajouté que « sur l’élection de Perceval, nou la pas trompe a nous. C’est un gars la kour. Aujourd’hui, ses discours lé écouté, respecté. Ce sont des discours d’un parlementaire des Outre-mer, identitaire face à un pouvoir parisien. La ligne identitaire et la reconnaissance des peuples des Outre-mer doivent être menées. Moin lé très content d’être là. Ke nou lé à Saint-Louis, à Bras-Panon, à Saint-Paul, à Cilaos, nou lé un peuple. La lutte doit être menée partout. Perceval Gaillard est un très très bon député. »







Monsieur Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription de La Réunion : « Je tiens à remercier Monsieur le député, Jean-Hugues Ratenon, Monsieur Claude Hoarau, Madame Amandine Ramaye, 6ème vice-présidente de La Région, Monsieur Hervé Lauret, mon équipe et surtout tous les militants. Cette permanence, c’est zot permanence. La permanence des futures luttes qui arrivent. Politiquement, nou lé dans un combat difficile avec la majorité d’Emmanuel Macron qui est dans une logique de régression sociale. Par exemple, dans le projet de loi sur les énergies renouvelables, il n’y a aucune ligne sur les Outre-mer.



Le prochain grand combat est celui sur les retraites l’année prochaine. Il y a un combat sur les retraites spécifique à La Réunion : pêcheurs, artisans, indépendants… Certaines personnes ont travaillé toute leur vie et ont des retraites de 200-250 euro. C’est inadmissible. C’est un grand combat à mener politiquement ici. Il faudra également être dans la rue pour gagner cette bataille.



Avant d’être un député insoumis, je suis un député de La Réunion. Mes votes à l’Assemblée se font dans l’intérêt de La Réunion. Mon rôle est de porter la parole des Réunionnaises et des Réunionnais à Paris. Si nou fé pas ce travail là, Paris i conné pas nou. Seulement pou zélection zot la besoin nout’ voix et ensuite lé pu là ek nou.



Vous pouvez compter sur moi pour les prochaines batailles. Mi remercié à zot d’être là. »







Permanence parlementaire située au 3, rue chemin du Languedoc 97450 Saint-Louis (en centre-ville, derrière l’église) et ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h.