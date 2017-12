Inauguration de la médiathèque du Sud Sauvage à St-Joseph

Dans le cadre du Plan Régional d'Aides aux Communes, la Région intervient auprès des collectivités pour construire, rénover et réhabiliter les équipements de proximité et permettre au plus grand nombre de s'épanouir à travers ces infrastructures modernes.



Elle accompagne la ville de Saint-Joseph notamment pour la construction de sa médiathèque. Cette structure répond aux objectifs de développement éducatif et culturel, lutte contre l’illettrisme, échanges intergénérationnels et vers l'extérieur, insertion sociale et le cursus de formation par l'apprentissage, prolongement des loisirs, enrichissement de la sensibilité et de la créativité de chacun.



Depuis 2010, la Région a soutenu la commune de Saint-Joseph pour 20 projets représentant une enveloppe globale de plus de 11 millions d'euros dans les différents secteurs (scolaire, sportif, culturel, établissement recevant du public).



La 2ème génération du Plan d'Aides aux Communes est engagée avec une enveloppe de 300 millions d’euros sur 6 ans pour aider les communes et les intercommunalités dans le financement de divers équipements publics (scolaires/sportifs/culturel...).