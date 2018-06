Inauguration de la fresque finale de « Woya Shi Havi » au Maïdo

C’est en présence de Céline Bonniol, présidente de l’Association Cheminement(s) (également Directrice des Etudes à l’Ecole Supérieure d’Art), de Patrice Pellegrini, Directeur de La Créole, de Yoland Velleyen, 1er adjoint au maire de la Ville de Saint-Paul, délégué à la culture, de Virginie Peron, élue en charge de l’environnement à la mairie de Saint-Paul, de Guy Saint-Alme, Président du Comité de programmation du Terh Gal Ouest (est également Président de La Créole et Vice-Président du TCO) et de Natacha Provensal pour la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien qu’a été inaugurée ce jeudi 28 juin la fresque « Woya Shi Havi » sur le réservoir d’eau à la sortie de Petite-France sur la route du Maïdo.



Les habitants ont pu découvrir, la cinquième et dernière fresque de Woya Shi Havi (Tu viens d’où?) en mahorais. Ils ont pu également échanger avec les artistes Jean-Marc Lacaze, Mégot et Papajan autour de cette œuvre artistique dont la résidence a débuté le 13 juin dernier. Cette ultime fresque est le point d’orgue d’un projet initié à Mayotte pour se conclure à La Réunion, en passant par un intermède au Ministère de la Culture à Paris. Il y est question d’ici et d’ailleurs : de métissages, d’influences culturelles et de flux migratoires qui, jusqu’à aujourd’hui, continuent de façonner des identités plurielles. Fruit d’échanges avec habitants, scientifiques, historiens, archéologues et chercheurs à la rencontre de cultures et territoires, de peuples et d’histoires, Woya Shi Havi fait écho aux difficultés, richesses et espoirs du « vivre ensemble ».



Pour rappel, Woya Shi Havi est un projet porté par Cheminements avec le soutien du Programme européen Leader, la Région Réunion, le Terh Gal Ouest, le Ministère de la Culture, la Direction des Affaires Culturelles – Océan Indien, la Direction des Affaires Culturelles – Mayotte.



Photos : (c) TCO