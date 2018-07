Inauguration de la déchèterie de Dos d’Âne ce samedi 30 juin dans une ambiance conviviale !

Depuis deux semaines les médiateurs du TCO sillonnent le quartier de Dos d’Âne, situé dans les Hauts de La Possession. Que ce soit en porte-à-porte ou à travers une saynète jouée devant la supérette du coin, leur mission était d’annoncer aux habitants l’ouverture prochaine d’une déchèterie et de les inviter à son inauguration officielle. C’est chose faite ce samedi 30 juin, les usagers étaient une cinquantaine à répondre présents entre 9h et 13h pour découvrir ce nouvel équipement et son fonctionnement dans une ambiance conviviale.









Désormais, deux samedis par mois de 8h à 15h, les habitants de Dos d’Âne vont pouvoir apporter leurs déchets préalablement triés, jusqu’à 4 m3 par apporteur.



Ce nouvel équipement situé sur la RD1 (rue Jacques Duclos, au niveau de l’arrêt



Mais l’objectif est le même : inciter les usagers à se responsabiliser concernant la gestion de leurs déchets et leur offrir une alternative les semaines sans collecte en porte-à-porte.



