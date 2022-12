Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration de la bretelle de la Cressonnière Ce projet porté par la Région Réunion était très attendu par les Saint-Andréens en général et les habitants de la Cressonnière en particulier, tant il va mettre fin à d’importantes difficultés de circulation dans ce secteur.



Patrice BOULEVART (Vice-Président de la Région Réunion) : "La question des déplacements constitue dans l’Est un enjeu fondamental. Aujourd’hui, nous faisons du développement des transports en commun et des mobilités douces une priorité car nous devons en finir avec le tout-automobile. Mais dans un contexte largement marqué par le prédominance de la voiture individuelle, nous avons aussi la responsabilité de proposer aux automobilistes un réseau routier optimisé. La Région Réunion a pris des engagements forts pour le rééquilibrage de nos territoires et le développement de l’Est. Notre nouvelle stratégie passe inévitablement par une remise des infrastructures, des équipements, et des axes de circulations au premier rang des priorités. La ville de Saint-André a énormément d’atouts et de potentiel mais elle trop longtemps été oubliée par les politiques régionales. Ce temps est révolu. Entre la Région et la mairie de Saint-André, les planètes sont aujourd’hui alignées, au bénéfice des Saint-Andréens." La bretelle de la Cressonnière, permettant l’accès à la RN2 vers Saint-Denis, a été inaugurée ce vendredi 16 décembre en présence de Patrice BOULEVART, vice-Président de la Région Réunion, et Joé BÉDIER, le maire de Saint-André.Ce projet visait à créer une voie d’entrecroisement entre la RD48 et l’échangeur de la Cocoteraie permettant ainsi :de fluidifier la circulation sur le centre-ville et le secteur de la Balanced’améliorer la desserte de Salaziede réduire les écoulements pluviaux sur la route nationaled’assurer une protection phonique des riverains grâce à un nouveau revêtement acoustique sur la RN2Patrice BOULEVART (Vice-Président de la Région Réunion) : "La question des déplacements constitue dans l’Est un enjeu fondamental. Aujourd’hui, nous faisons du développement des transports en commun et des mobilités douces une priorité car nous devons en finir avec le tout-automobile. Mais dans un contexte largement marqué par le prédominance de la voiture individuelle, nous avons aussi la responsabilité de proposer aux automobilistes un réseau routier optimisé. La Région Réunion a pris des engagements forts pour le rééquilibrage de nos territoires et le développement de l’Est. Notre nouvelle stratégie passe inévitablement par une remise des infrastructures, des équipements, et des axes de circulations au premier rang des priorités. La ville de Saint-André a énormément d’atouts et de potentiel mais elle trop longtemps été oubliée par les politiques régionales. Ce temps est révolu. Entre la Région et la mairie de Saint-André, les planètes sont aujourd’hui alignées, au bénéfice des Saint-Andréens."





