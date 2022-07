Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration de la Zone d’Activité de Trois-Mares Ce vendredi 29 juillet 2022, le 1er Vice-Président de la Région Réunion, Patrick LEBRETON, délégué à l’économie, a participé à l’inauguration de la Zone d’Activité de Trois-Mares au Tampon suite à des travaux de modernisation. Étaient présents les entreprises concernées par le projet, les Conseillers Municipaux du Tampon, les Conseillers de la CASUD, les Conseillers Régionaux, Pascal PLANTE et Alex VIENNE, les Présidents des Chambres consulaires ainsi que le Président de la CASUD.



La Région Réunion porte une attention particulière au rééquilibrage du territoire. Pour Patrick LEBRETON, « les zones d’activités comme celle de Trois-Mares, sont indispensables au développement économique de notre île.



A La Réunion, le foncier est rare et cher. Le coût immobilier de l’entreprise reste l’un des plus élevés d’Europe. Sur notre île, la valeur locative des locaux est bien supérieure à certaines métropoles de France, comme Lyon, Toulouse ou Bordeaux. C’est un frein sérieux à la création d’entreprise et de l’emploi. Il nous manque dans l’immédiat 55 000 m2 de locaux.



La Région Réunion répond à cette problématique avec notamment aujourd’hui l’inauguration de cette zone d’activité de Trois-Mares. Ce soutien appuyé de la Région s’inscrit dans le cadre des compétences régionales, puisque la Collectivité Régionale est en charge du développement économique sur notre territoire et elle est aussi autorité de gestion des Fonds européens. Afin d’assurer cette mission, la Région Réunion dispose de deux documents stratégiques essentiels, le SRDEII, le Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation et le SAR, Schéma d’Aménagement Régional.



Le SRDEII sera mis en application dès la fin de cette année 2022 et s’appuie sur 4 axes :

Soutien aux entreprises

Enjeu du foncier économique

Économie Sociale et Solidaire

Innovation et Internationalisation des entreprises.



Avec le SAR, il s’agira de renforcer la cohésion sociale, d’intégrer le principe de la transition écologique en tenant des spécificités et de la diversité de notre territoire et enfin de prendre en considération les atouts de la diversité et du patrimoine exceptionnel de notre île.



Nous avons, à la Région Réunion, pour objectif de mieux accompagner les acteurs économiques, les associations, les intercommunalités, les communes et les autres collectivités territoriales. Le soutien et l’accompagnement des entreprises et la création d’emploi est impérieux.



Ces travaux de modernisation de la zone d'activités ont été financés à hauteur de 5 millions d'euros par le FEDER et la Région.







