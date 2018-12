Inauguration de la RD2/RD4

Dans le cadre du financement de Grands Chantiers répondant à des enjeux forts de modernisation du réseau et l’amélioration et la sécurisation des déplacements des Réunionnais, la Région Réunion soutient les aménagements structurants pour le territoire.



La collectivité régionale a ainsi financé à hauteur de 3,5 M€ (soit 17 % du montant total de l’opération) la nouvelle liaison RD2/RD4, inscrite au schéma d’aménagement régional.



S’étendant sur 2 600 m avec une traversée de la ravine La Plaine par un ouvrage d’art, il s’agit d’une route bidirectionnelle de 6,5 m de largeur comprenant une bande cyclable de 1,5 m dans le sens montant.



Avec actuellement un trafic d’environ 9 000 véhicules par jour sur la D2 et environ 19 000 véhicules par jour sur la D4, la liaison RD2/RD4 vise à améliorer la sécurité routière sur la RD4 et à assurer un meilleur maillage routier permettant une répartition du trafic entre la RN1 et les Hauts par la création d’une liaison attractive entre la RD2 et la RD4 au niveau de la Plaine Saint-Paul.



Inaugurée en présence du Vice-président du Conseil régional, Dominique Fournel, cette nouvelle liaison participe également à un développement économique et social plus équilibré du territoire Ouest en desservant aussi bien les commerces que les logements.