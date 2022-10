Inauguration de la Maison Départementale de Petite-île

Implantée au cœur d’un complexe immobilier de Petite Ile, la Maison Départementale ouvrait ses portes ce jeud i 20 octobre, aux élus et personnels, pour une inauguration très attendue. Les 909 m² d’espaces dédiés aux familles et aux usagers seront désormais l’accès unique à l’offre de prestations départementales.



Pour Cyrille Melchior, cette Maison Départementale, dont le coût s’élève à 3 689 000 euros, est « une réponse bien sûr au regroupement des services qui étaient éclatés jusqu’alors dans plusieurs locations immobilières. Mais elle permet surtout à chaque usager, chaque famille, de bénéficier au plus près de chez lui d’une offre d’accueil, d’écoute, d’accès aux droits et d’orientation vers un accompagnement social et médico-social ». Le maire de Petite-Ile, Serge Hoareau félicite l’engagement du Département : « c’est une chance de pouvoir recevoir les familles, les parents, d’échanger avec eux, pour faire en sorte qu’ils arrivent à mieux gérer leur quotidien ; la famille est au cœur du socle réunionnais. Nous avons maintenant à Petite île un bel outil de proximité . »

La Maison Départementale regroupe 3 services : le service polyvalence-insertion composé de 6 agents et dont les missions consistent à favoriser l’autonomie des personnes, l’insertion sociale, prévenir les ruptures, répondre à l’urgence sociale et lutter contre les exclusions ; le service de l’aide sociale à l’enfance dont les 6 agents mettent en œuvre principalement les missions de la protection de l’enfance ; enfin, le service de PMI avec 7 agents qui organise notamment, des consultations et des actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans ainsi que des activités d’éducation familiale.



Cyrille Melchior a tenu à remercier l’engagement des agents de la Collectivité dans ce travail de proximité. Le nouveau lieu d’accueil, point d’information et de démarche unique, répond pleinement aux enjeux d’accès aux droits, à la prévention et la prise en charge de l’urgence sociale.