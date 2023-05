Inauguration de la 44e Foire agricole de Bras Panon

Elle s'est déroulée ce samedi 13 mai en présence de Serge Hoareau, 1er Vice-président du Département en charge de l’agriculture et du Ministre de l’agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau accompagné également de nombreux élus dont le maire de Bras Panon, Jeannick Atchapa et Stéphane Bijoux, Député européen.



Ils ont pu échanger sur les enjeux spécifiques auxquels font face les agriculteurs réunionnais.



Les élus ont pu visiter la Foire et sont passés également sur le stand du Département où est mis en avant la marque 100% La Réunion.