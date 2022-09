Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Inauguration de l’école élémentaire Simone Veil Ce mercredi 31 août, la Vice-Présidente, déléguée à l’Éducation, Céline SITOUZE s’est rendue à La Possession dans le cadre de l’inauguration de l’école élémentaire Simone Veil. Étaient présents le Directeur de l’Ecole Élémentaire Simone Veil, Armand PUECH, Madame le Maire de La Possession, Vanessa MIRANVILLE, les élus de la Mairie de La Possession, les élus de l’intercommunalité du TCO, la Rectrice d’Académie de La Réunion, Chantal MANÈS-BONNISSEAU, Sylvie CENDRE, Sous-Préfète de Saint-Paul, les partenaires, artisans, sociétés, les membres personnels de l’école Simone Veil, l’équipe éducative, ainsi que les riverains du Quartier Coeur de Ville.

Inaugurée en plein cœur de ville de La Possession, l’école élémentaire Simone Veil est une « école d’exigence », selon Armand PUECH. « Nous sommes dans un quartier, qui va devenir le nouveau centre-ville de La Possession. C’est une école de quartier, qui fait vivre le quartier, où enfants, parents, habitants se retrouvent pour discuter, jouer, s’amuser... Cette école est aussi une exigence environnementale et architecturale. Cette réalisation enfin porte une exigence d’offrir une école de bien être et d’excellence éducative. Cette école est un écrin. Nos pierres précieuses, ce sont les enfants de notre école. » Le Directeur ne pouvait terminer son discours sans une citation de Simone Veil : « Aussi longtemps qu’on s’écoute, on peut vivre ensemble. »

Madame Le Maire de La Possession nous partage sa grande émotion. « Hier, c’était un rêve, aujourd’hui, c’est une réalité. Nous sommes ici, en plein coeur de l’éco-quartier. C’est le cœur battant de La Possession. Il s’agira avec cette école de transmettre des valeurs, un savoir-être. Faire de nos enfants des éco-citoyens de demain. »

L’éco-quartier de La Possession compte plus de 400 familles. « Demain, on comptera ici plus de 5 000 habitants. Cette école réside dans un cadre préservé le plus proche de la nature. »

Vanessa MIRANVILLE nous dit souhaiter « une ville où l’on peut vivre dans la nature, ou l’on peut vivre avec les autres. »

Des commerces, des bureaux, des équipements publics viendront compléter bientôt l’offre dans ce quartier.

L’école élémentaire Simone Veil aura coûté 8 millions d’euros au total, avec une participation de la Région Réunion à hauteur d’un peu plus de 2 millions d’euros. C’est un bâtiment HQE, Haute Qualité Environnementale.

La Rectrice Académique tient à saluer l’engagement des équipes pédagogiques. Elle salue également la qualité architecturale de cette école moderne. Cette construction s’est faite sur 2 ans. « C’est un grand moment que d’inaugurer une nouvelle école. Celle-ci propose une infrastructure moderne avec des équipements de pointe. Ce sont 134 élèves à la rentrée 2022. Elle pourra accueillir à terme 8 classes. La Réunion est un exemple de mobilisation de tous les acteurs et de tous les partenaires. Je suis reconnaissante envers toutes les collectivités territoriale, qui se mobilisent avec autant de passion pour l’éducation. »

« Là où de nombreuses écoles ferment sur le territoire national, inaugurer aujourd’hui une école est donc un symbole fort. » Sylvie CENDRE ne cache pas sa joie d’être à La Possession ce mercredi matin. « C’est à l’école, que tout se joue et permet à nos jeunes générations de réaliser le pari du futur. Les enseignants disposent donc d’un outil de travail de qualité, qui va contribuer à l’épanouissement des enfants. »

Le cabinet d’architecture « a souhaité une école qui dialogue avec son environnement. Il s’agit d’une école bioclimatique. On a des espaces verts, des jardins. Nous avons choisi des matériaux durables. »

« Entre les salles de classes, nous avons des salles d’activités, des petites classes, qui permettent d’apprendre d’autres choses… », nous explique le Directeur de l’Ecole.

En tant que Vice-Présidente de la Région Réunion, déléguée à l’Education, Céline SITOUZE, nous dit que « l’inauguration de cette école, au delà d’être un vrai symbole, est un grand bonheur, puisque c’est une magnifique école où les enfants ont plaisir à venir travailler et jouer. C’est aussi par le jeu, que l’on apprend. Nous devons tout faire pour créer les conditions propices à la réussite scolaire de nos enfants. C’est notre responsabilité en tant qu’élus. Et la Région Réunion s’y applique, en faisant en sorte que dans les lycées, nous ayons des manuels scolaires gratuits. Nous accompagnons aussi les communes dans la réalisation et la construction de nouvelles écoles. C’est notre responsabilité et ça nous tient à cœur. »







