Inauguration de l'école Simone Veil à La Possession

Aujourd’hui s’est tenu à La Possession l’inauguration de l’école élémentaire publique « Simone Veil » au Coeur de Ville de La Possession, en présente de Madame Vanessa MIRANVILLE, de Madame la Sous-Préfette de Saint-Paul Silvie CENDRE, Madame la rectrice de l’Académie Réunion Chantal MANES-BONNISSEAU, de Madame la VicePrésidente déléguée à l’éducation Mme SITOUZE, du Directeur de l’école Monsieur PUECH, du cabinet d’architecture Altitude80 et des divers représentants de l’état, de l’académie et de l’éducation nationale, du conseil départemental, de toutes les entreprises au projet ainsi qu’en présence des enseignants, parents et élèves de l’école.



Honorée de pouvoir inaugurer cette école supplémentaire; soit la 25ème sur la Commune, Vanessa MIRANVILLE et ses équipes ont été félicitées pour la construction de cette école de proximité, une prouesse architecturale s’insérant pleinement dans le cadre de la préservation du développement durable et de l’apprentissage en toute sérénité dans un cadre particulièrement innovant.