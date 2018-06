Inauguration de l'antenne Ouest du Sidélec: "Le service public au plus près de la population"

[VIDEO REPORTAGE] C'est en plein cœur de Saint-Gilles les Hauts qu'est établie la nouvelle antenne du Sidélec*, inaugurée ce jeudi matin. Située à quelques kilomètres de la route des Tamarins, l'agence "ouest" s'inscrit dans une démarche de proximité.



"C'est l'engagement que j'avais pris lorsque j'ai été élu au Sidélec, de mettre le service public au plus près de la population", rappelle Maurice Gironcel, le président, avant de couper le traditionnel ruban. Un service public dont bénéficient désormais "les habitants de Saint-Paul, mais aussi de la Possession, du Port, de Trois Bassins et de Saint-Leu".



Mais pas seulement. "Au-delà de ça, pour l'économie, pour les promoteurs de logements, ça offre un véritable service à leur écoute", complète Maurice Gironcel, fier de souligner : "Sidélec s'engage ainsi à continuer d'être un moteur au niveau investissement dans les travaux publics".



Une initiative saluée par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé. "Cette antenne se situe dans un secteur en plein développement, un secteur inscrit dans une démarche de développement durable, c'est-à-dire de réduction de la consommation d'énergie" souligne le président du TCO. "I l y a tout un travail à faire, et Sidélec est un point d'appui important".



Si c'est l'Ouest qui profite de ce nouvel "équipement de proximité", les autres secteurs de l'île ne sont pas oubliés. Côté Sud, la pose de la première pierre se fera cette année, pour une inauguration prévue l'an prochain. Celle du Nord Est, située à Sainte-Suzanne, sera quant à elle réhabilitée. De quoi permettre "un développement du Sidélec sur toute La Réunion", conclut Maurice Gironcel.



--

* syndicat intercommunal d'électricité de La Réunion