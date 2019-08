<<< RETOUR La Réunion Positive

Inauguration de l’annexe de proximité de la Région Réunion à Saint-Philippe





La présence d’une annexe à Saint-Philippe s’inscrit pleinement dans la démarche de proximité engagée depuis plusieurs années par la Région.



Les objectifs des annexes de proximité : permettre aux habitants de bénéficier des services, informations et dispositifs de la collectivité près de chez eux. Les missions de cette annexe seront les mêmes que celles des autres antennes et s’organiseront de façon dynamique :



Deux espaces accueilleront le public : l’un sera dédié aux aides aux jeunes et assurera ainsi une mission d’orientation et d’information auprès des jeunes de la ville et l’autre sera dédié à la continuité territoriale et aux autres dispositifs de la collectivité.



Ainsi, les habitants de Saint-Philippe et du sud sauvage pourront retrouver l’ensemble des dispositifs de la collectivité notamment :



la continuité territoriale qui accueille des milliers de personnes chaque année au Tampon,

les aides aux étudiants et à la formation des jeunes et des adultes (chèque formation réussite...)

le dispositif « écrivains publics » qui a pour objectif d’apporter une aide administrative de proximité, gratuite et individuelle aux habitants dans leurs démarches quotidiennes comme rédiger un courrier, remplir un dossier ou encore écrire un CV.

le guichet énergie : un guichet mobile sera prochainement déployé et se déplacera dans les antennes de l’île afin d’informer les usagers des différentes aides à leur disposition pour réduire leur consommation d’énergie au sein de leur foyer, réduire ainsi leur facture d’électricité pour plus de pouvoir d’achat et préserver l’environnement.

….





La localisation de l’annexe :

64 Rue Leconte Delisle 97442 Saint-Philippe

Les horaires d’ouverture au Public : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 / de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 7h30 à 13h00.



Après avoir inauguré les nouveaux locaux de l’annexe de la Région au Tampon le 14 août dernier et celle de Saint-Philippe ce 22 août, la collectivité déploiera prochainement deux nouvelles annexes : à Saint-Louis et à Saint-Benoît.



À ce jour, la Région est présente dans les 4 micro-régions de l’île :



NORD

Hôtel de Région Pierre Lagourgue : Avenue René Cassin – Le Moufia



EST

l’antenne Est : 92, Chemin Lebon – 97440 Saint-André

Tél. 0262 58 21 00



OUEST

l’antenne Ouest, 6, route de Savannah – 2è étage – porte 201 - 97460 St PAUL

Tél. : 0262 33 46 00

l’annexe du Port : 3 Rue Marcel Carné – 97420 LE PORT



SUD

l’antenne Sud, 15 rue Marius et Ary Leblond – 97410 St Pierre

Tél. : 0262 96 97 10

Le CPOI : 65, rue du Père Lafosse, 97410 Saint-Pierre

l’annexe du Tampon : 74 bis, rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon

L’Annexe de Saint-Joseph : 322 rue Raphaël Babet - 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262 81 70 60

L’annexe de Saint-Philippe : 64 Rue Leconte Delisle 97442 Saint-Philippe Le Président de la Région, Didier ROBERT et Olivier RIVIÈRE, Maire de Saint- Philippe ont inauguré ce jeudi 22 août la nouvelle annexe de proximité de la Région Réunion à Saint-Philippe.La présence d’une annexe à Saint-Philippe s’inscrit pleinement dans la démarche de proximité engagée depuis plusieurs années par la Région.Les objectifs des annexes de proximité : permettre aux habitants de bénéficier des services, informations et dispositifs de la collectivité près de chez eux. Les missions de cette annexe seront les mêmes que celles des autres antennes et s’organiseront de façon dynamique :Deux espaces accueilleront le public : l’un sera dédié aux aides aux jeunes et assurera ainsi une mission d’orientation et d’information auprès des jeunes de la ville et l’autre sera dédié à la continuité territoriale et aux autres dispositifs de la collectivité.Ainsi, les habitants de Saint-Philippe et du sud sauvage pourront retrouver l’ensemble des dispositifs de la collectivité notamment :la continuité territoriale qui accueille des milliers de personnes chaque année au Tampon,les aides aux étudiants et à la formation des jeunes et des adultes (chèque formation réussite...)le dispositif « écrivains publics » qui a pour objectif d’apporter une aide administrative de proximité, gratuite et individuelle aux habitants dans leurs démarches quotidiennes comme rédiger un courrier, remplir un dossier ou encore écrire un CV.le guichet énergie : un guichet mobile sera prochainement déployé et se déplacera dans les antennes de l’île afin d’informer les usagers des différentes aides à leur disposition pour réduire leur consommation d’énergie au sein de leur foyer, réduire ainsi leur facture d’électricité pour plus de pouvoir d’achat et préserver l’environnement.….64 Rue Leconte Delisle 97442 Saint-PhilippeLes horaires d’ouverture au Public : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 / de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 7h30 à 13h00.Après avoir inauguré les nouveaux locaux de l’annexe de la Région au Tampon le 14 août dernier et celle de Saint-Philippe ce 22 août, la collectivité déploiera prochainement deux nouvelles annexes : à Saint-Louis et à Saint-Benoît.À ce jour, la Région est présente dans les 4 micro-régions de l’île :NORDHôtel de Région Pierre Lagourgue : Avenue René Cassin – Le MoufiaESTl’antenne Est : 92, Chemin Lebon – 97440 Saint-AndréTél. 0262 58 21 00OUESTl’antenne Ouest, 6, route de Savannah – 2è étage – porte 201 - 97460 St PAULTél. : 0262 33 46 00l’annexe du Port : 3 Rue Marcel Carné – 97420 LE PORTSUDl’antenne Sud, 15 rue Marius et Ary Leblond – 97410 St PierreTél. : 0262 96 97 10Le CPOI : 65, rue du Père Lafosse, 97410 Saint-Pierrel’annexe du Tampon : 74 bis, rue Hubert Delisle 97430 Le TamponL’Annexe de Saint-Joseph : 322 rue Raphaël Babet - 97480 Saint-JosephTél : 0262 81 70 60L’annexe de Saint-Philippe : 64 Rue Leconte Delisle 97442 Saint-Philippe La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > AMI : Renouvellement d’une partie des membres du Comité Scientifique de la Nouvelle Route du Littoral (COSCI NRL) Une nouvelle école éco durable à Salazie