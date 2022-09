Revenir à la Rubrique CIVIS Inauguration de l'Unité de Traitement de l’Eau Potable (UTEP) de Dassy

A La Réunion, environ 50% de la population est alimentée par des eaux de surface (rivières, cours d’eau, eaux de pluie, etc.) pouvant présenter des dégradations de qualité à certains moments de l’année.

Ce constat a conduit les services de l’État et la CIVIS à élaborer un plan d’actions en faveur de l’île destiné à rattraper le retard en matière d’infrastructures de potabilisation des eaux superficielles avec pour objectif premier une eau de qualité au robinet 100% du temps.

Ce mercredi 7 septembre 2022 a eu lieu l’inauguration de l’Unité de Traitement de l’Eau Potable (UTEP) de Dassy. Ce nouvel équipement s’inscrit pleinement dans l’objectif de la CIVIS, à savoir, une eau potable de qualité constante pour l’ensemble des administrés du territoire.



Rester dans le temps de l’action et de l’anticipation.

La sécheresse qui sévit actuellement en métropole et en Europe nous interpelle, tout comme les effets du réchauffement climatique. Les quartiers alimentés en eau par le Bras de La Plaine ne sont pas épargnés lors des périodes d’étiage ou de fortes pluies.

Pour y faire face, la commune de Saint-Pierre et la CIVIS ont lancé la réalisation d’une Unité de Traitement d’Eau Potable (UTEP) à Dassy.

Cette infrastructure, visant à desservir une eau de qualité, permet d’apporter une réponse durable.

Notre objectif d’ici deux ans est que l’ensemble de la population des six communes de la CIVIS soit alimenté par de l’eau potable de qualité constante.

Cela confirme notre volonté de rester dans le temps de l’action et de l’anticipation pour assurer, avec rigueur et méthode, la distribution en eau pour le bien-être de tous.



Aspects financiers La réalisation des travaux de l’UTEP de Dassy a été confiée au groupement OTV VEOLIA/ SOGEA/ ARTELIA/ 2APMR/ LEU REUNION pour un montant de 15 903 304,00 € H.T.

Le groupement EGIS EAU/ACOA Conseil assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’opération.

La construction de l’UTEP a fait l’objet de subventions de la part de l’Union Européenne et de l’Etat pour un montant de 8 893 883,89 €, réparti comme suit :



Le coût global du projet comprenant les études et les travaux

est de 17 080 041,86 € HT, avec un taux de subvention de 52,07 %. La CIVIS bénéficie désormais d’un outil de production innovant et écologique répondant aux besoins des populations desservies et aux particularités des eaux à traiter.











