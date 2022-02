Inauguration de l’Internat d’Excellence

Étaient présents, Olivier KRUMBHOLZ, Entraîneur de l’équipe de France féminine de Handball, Philippe ALEXANDRINO, Président de la Ligue Réunionnaise de Handball, Chantal MANES-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie de La Réunion et Olivier HOARAU, Maire du Port.

Le label « Internat d’Excellence » est un dispositif développé dans le but de donner accès à tous les élèves, tous horizons confondus, à un internat leur offrant des conditions de travail optimales et un projet éducatif renforcé. Le lycée Jean Hinglo a mis en place ce dispositif depuis 2021 et est le 5ème lycée de l’île à en bénéficier.



À cette occasion, Olivier KRUMBHOLZ, Entraîneur de l’équipe de France féminine de Handball et parrain de la manifestation, est venu assister au match de l’équipe féminine du Pôle Espoirs qui loge à l’internat contre l’équipe de Bois de Nèfles.



Céline SITOUZE souligne que : « Ces internats d’excellence sont une chance pour nos élèves. Ils leur permettent de s’épanouir dans un cadre scolaire et aussi périscolaire. Il est question de réussite à l’école, mais aussi de construction d’un projet professionnel, de développement du sens de la vie en communauté et des responsabilités qui vont avec. Le sport a toute sa place ici et la Région Réunion saura être un partenaire ambitieux et exigeant, à l’écoute des propositions des acteurs impliqués pour la réussite sportive de nos jeunes. »