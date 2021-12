Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Inauguration de l’ESAT Edmond-Albius à Cambaie Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, participe ce lundi 6 décembre 2021 à l’inauguration de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Edmond-ALBIUS à l’invitation de l’ALEFPA*.

Cet ESAT situé à Cambaie est né d’une volonté commune de la Ville, terre solidaire et inclusive, et du Pôle Edmond-ALBIUS en 2013 de faciliter et d’accompagner l’insertion sociale et professionnelles des travailleurs porteurs de handicap. Tout en bénéficiant d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.

Depuis le mois de mars 2021, l’ESAT est sous l’égide du Pôle Médico Social Ouest. Cette inclusion a été lancée avec une douzaine de Saint-Paulois, accompagnés par l’ALEFPA, qui ont obtenu leur contrat d’apprentissage du CAP au Brevet professionnel, grâce à un appui des différents partenaires (Référents handicap, tuteurs, appui pédagogique, CFA et Référents de parcours ALEFPA).

Ces Saint-Paulois ont pu bénéficier de Parcours Emploi Compétences dans les différents services (Restauration, environnement et culture sous serre).



Saint-Paul, terre apprenante et innovante La Commune de Saint-Paul est toujours un acteur actif dans cet accompagnement des travailleurs de l’ESAT et dans le cadre des marchés réservés, l’ESAT Edmond-ALBIUS effectue diverses prestations. L’entretien des espaces verts de la Chaussée royale, du parcours de santé de la Saline-les-Bains ou du Jardin Zanone à Plateau Caillou. Ou une prestation de l’atelier art graphique de reliure des registres d’État civil depuis de nombreuses années.

La Ville de Saint-Paul, terre apprenante et innovante, est très impliquée dans l’éducation des enfants Saint-Paulois. Ainsi, l’insertion, la reconnaissance et l’accueil qui peuvent être réservés aux personnes porteuses de handicap doit être inculqué aux enfants dès leur plus jeune âge pour ainsi faire évoluer les mentalités.

Saint-Paul se veut être une ville apprenante, innovante, accueillante, bienveillante, solidaire et inclusive. Ainsi, nous travaillons ardemment sur l’inclusion des enfants porteurs de handicap à l’école.

Il y a eu depuis la rentrée 2021, la création de l’Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) à la Saline-les-Bains à l’école des Bougainvilliers. Nous travaillons également sur la mise en place d’un plan spécifique d’accompagnement des DYS.



Accompagnement des enfants porteurs de handicap

Il faut noter également que parmi les élèves Saint-Paulois on compte beaucoup de bénéficiaires des instituts médico professionnels en inclusion scolaire à Eugène-Dayot, à l’école de la Grande Fontaine, à l’Hermitage-les-Bains et dans bien d’autres écoles.

Nous travaillons, pour cela, en étroite collaboration avec l’Éducation nationale sur l’accompagnement des enfants porteurs de handicap et ainsi favoriser ainsi leur intégration. Mais cela passe également et en premier lieu par l’aménagement des écoles réalisé dans plusieurs établissements scolaires.

*Association Laïque et entreprise du secteur de l’économie sociale et solidaire, l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie.







Dans la même rubrique : < > Baignade interdite à Boucan Canot plage et piscine Comme un air de Noël dans le réseau de lecture publique !