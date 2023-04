Inauguration de l’Antenne Sud du Sidélec Réunion

C’est en présence de nombreux partenaires que ce jeudi 13 avril le Sidélec Réunion a inauguré son Antenne sud. Située dans la ZI 4 sur la commune de Saint-Pierre, ce nouvel équipement est bioclimatique à énergie positive.



Les élus-es du sud présents et le président du Sidélec, Maurice Gironcel, ont tenu à souligner qu’ils partagent une double ambition. D’abord une volonté commune de poursuivre le développement durable du Sud de l’île et dans le même temps offrir à la population des services publics de proximité moderne.



Les agents de l’Antenne sud du Sidélec remplissent leurs missions au plus près de la population des communes ; de Saint-Philippe à Saint-Leu. Ce sont près de 5 000 Permis de Construire instruits sur les trois dernières années pour le sud. Plus de 12 millions € qui ont été investis pour des travaux d’électrification rurale sur la même période.



À La Réunion, 14 communes participent au dispositif de rénovation de l’éclairage public. Sur 7500 points lumineux : 3209 concerne le sud. L’objectif est de poursuivre les investissements pour l’éclairage public des sites sportifs avec le soutien de la Région. Les sites sont identifiés, le programme est prêt. Un service dédié verra le jour courant 2023 sur Saint-Pierre.



Plus globalement, Maurice Gironcel a profité de l’occasion pour affirmer que le Syndicat à une bonne santé financière et que le Sidélec reste une collectivité d’investissement. 85% des dépenses y sont consacrées.



L’établissement public est solide, solvable et cela se traduit notamment par la confiance de la Caisse des Dépôts et Consignations qui accompagne le Sidélec avec un prêt de plus de 4.8 millions € pour l’éclairage public.



La Programmation Pluriannuelle d’Investissement connaît un taux de réalisation qui avoisine les 50% à mi-mandat. Et, 65 % des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes sont réalisées. C’est un dossier prioritaire qui est suivi avec vigilance. Le Sidélec Réunion entend poursuivre ses efforts pour ses conformer, dans les meilleurs délais, à l’ensemble des recommandations de la juridiction financière.



Avec l’État, le Conseil Régional et Départemental, l’ADEME, les intercommunalités et les communes le Sidélec porte de nombreux programmes qui participent à lutter contre le dérèglement climatique et favoriser la transition énergétique.



Quelques exemples : Mafate, Village solaire ; Mobilité durable ; Développement des énergies renouvelables ; éclairage public ; sensibilisation des scolaires…Cependant, il est évident que collectivement nous devons faire encore plus parce que la Réunion, territoire fragile, est en première ligne de l’urgence climatique.



Cette volonté, le Sidélec Réunion l’inscrit, à nouveau, dans la nécessité de réaliser un Grand Plan d’Enfouissement du réseau électrique pour limiter, au maximum, les impacts des événements climatiques sur le réseau.



L’inauguration de l’Antenne sud du Sidélec, s’est conclue par des remerciements chaleureux à la ville de Saint-Pierre, à l’ADEME qui a cofinancé le volet production d’ENr de l’antenne, aux entreprises et à leurs salariés ainsi qu’aux agents du Sidélec qui ont suivi ce beau chantier.



Désormais, le sud et la population disposent désormais d’une belle antenne pour les accompagner dans leurs projets.



Présents : État ; Conseil Régional ; Conseil Départemental ; Association des Maires du département de la Réunion ; EDF ; Caisse des Dépôts et Consignations ; les élus-es et les délégués des communes membres du Sidélec ; les agents ; le monde économique.