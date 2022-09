Revenir à la Rubrique SIDELEC Inauguration de deux micro-réseaux 100 % solaire permettant d’alimenter 19 foyers mafatais Le mardi 20 septembre 2022, Monsieur Maurice Gironcel, Président du SIDELEC Réunion et Monsieur Olivier Meyrueis Directeur Régionale d’EDF à La Réunion ainsi que l’ensemble des partenaires : L’Etat représenté par Madame Cendre Sous-Préfète de l’arrondissement Ouest, La Région Réunion représentée par Madame Corbière conseillère régionale, le Conseil Départemental représenté par Monsieur Hubert vice-président, La Mairie de La Possession représentée par Monsieur Fromentin 1er adjoint, le Parc National représenté par son président Monsieur Ferrere, l’ADEME représentée par son directeur régional Monsieur Guillot, l’ONF représenté par Monsieur Perriot responsable de l’unité territoriale Mafate, ont inauguré un micro réseau à Ilet à Bourse en faveur des Mafatais.

Issus d’une collaboration entre EDF Réunion, le Syndicat Intercommunal d’Électricité du Département de La Réunion (SIDÉLEC Réunion) et les services de l’Etat, deux ilets du Cirque de Mafate disposent d’un accès à une source d’énergie renouvelable 100% solaire.



EDF et le SIDELEC travaillent depuis de nombreuses années pour trouver une solution d’électrification autonome pour les habitants du cirque.



La solution retenue pour deux ilets du cirque a été l’installation d’un micro-réseau, permettant d’alimenter l’ensemble des bénéficiaires reliés ensemble et alimenté par une centrale partagée.



Ces deux micro-réseaux, Ilets à Bourse les hauts et Ilet à Bourse les Bas, sont les premiers micro-réseaux à entrer en service sur le territoire avec cette technologie. Cette dernière est le fruit d’une collaboration étroite entre les différents acteurs du projets, EDF, le SIDELEC et EDF Recherche et Développement.



Ce projet participe directement aux ambitions d’EDF sur la territoire, avec une ambition d’une production d’électricité de 100% renouvelable en 2023.



Une production d’électricité avec une technologie Innovante et adaptée



Les deux micro-réseaux sont indépendants l’un de l’autre et autonome. L’électricité est produite grâce à l’énergie solaire (ferme photovoltaïque d’environ 358 kWc chacune) avec batteries puis est directement acheminée aux bénéficiaires via un réseau de raccordement basse tension (400 à 800 m).



En cas de surplus de production ou de manque d’ensoleillement, un stockage au lithium par batteries assure l’approvisionnement avec 400 kWh de stockage disponible.



Un flux d’informations concernant l’exploitation de ce micro-réseau est envoyé en temps réel aux systèmes centraux d’EDF.



EDF Réunion est présente auprès des mafatais avec son service clientèle qui gère directement les 19 bénéficiaires et avec son service de gestion du système électrique en charge de l’exploitation, la maintenance et la concession.



Les bénéficiaires disposent d’un tarif particulier lié à la situation de site isolé. Ce tarif a été validé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Le Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Réunion (SIDELEC) a lancé un programme d’électrification pour l’ensemble du cirque de Mafate. L’objectif de ce programme est d’offrir aux Mafatais un service public de distribution de l’électricité de qualité afin de tendre vers une égalité de traitement avec l’ensemble des Réunionnais.



Ce programme vise à :

➢ Intégrer des actions de maitrise de la demande en énergie, priorité à toute stratégie d’électrification

➢ Utiliser l’énergie solaire comme source de production en raison des contraintes liées à l’environnement rendant impossible le déploiement du réseau électrique classique,

➢ Maitriser voire réduire l’utilisation de groupes électrogènes dans le cirque.



Ce programme d’électrification qui porte à la fois sur des installations individuelles et des installations mutualisées avec micro-réseaux de distribution, concerne environ 300 foyers pour un budget d’environ 20 M€. Les travaux d’électrification ont été dimensionnés sur la base des besoins électriques évalués en considérant des consommations énergétiques maîtrisées et optimisées grâce aux actions de MDE.



Partenaire du SIDELEC dans ce programme d’électrification et de MDE, EDF a mobilisé les aides financières du cadre territorial de compensation pour permettre à 200 foyers identifiés comme éligibles (plafonds de ressources ANAH), de s’équiper de chauffe-eaux solaires grâce au dispositif Eco Solidaire (financement Région Réunion et EDF) et d’appareils électroménagers performants et économes en énergie. Pour les appareils électroménagers, les aides portent sur le remplacement d’un réfrigérateur ou d’un congélateur énergivore par un plus performant mais également pour l’installation d’un lave-linge performant à double entrée, permettant de le raccorder à un chauffe-eau solaire préalablement installé.



Un dispositif d’accompagnement spécifique



En complément du dispositif Agir Plus d’EDF, le SIDELEC a mobilisé des aides venant de ses partenaires Région Réunion et Conseil Départemental de La Réunion, pour compléter le financement des appareils électroménagers performants encore onéreux sur le territoire. Ce dispositif complémentaire nommé Prime MDE site isolé, cumulé au dispositif Agir Plus, va permettre aux 200 foyers mafatais de s’équiper sans aucun reste à charge.



Seul le transport par hélicoptère des nouveaux appareils performants restera à la charge des foyers (une soixantaine d’euros).



Le remplacement de ces appareils implique bien entendu la récupération par le SIDELEC des appareils électroménagers à remplacer, et leur envoi en filière de déchets.







